Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що призов додаткових 500 тисяч осіб справді потрібен для того, аби забезпечити ротацію бійцям на фронті. Зауважимо, що законопроєкт зі змінами щодо мобілізації мали б внести у Верховну Раду у понеділок, 25 грудня.

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Військовим потрібна ротація

В Україні планують розв'язати ротаційне питання. Адже сам набір ще 500 тисяч людей без розв'язання проблем тих, хто уже на фронті – не вихід.

Велика ротація одразу не відбудеться, тому що ми одразу не зможемо мобілізувати 500 тисяч. Це розтягнеться на деяких час, мабуть, навіть на рік чи більше. Мобілізація 45 тисяч на місяць – це дуже складна організаційна робота,

– зазначив Олександр Коваленко.

До того ж мобілізація – це не кінець. Людей потрібно навчати. В ідеальному варіанті – це 3 місяці базової підготовки і місяць бойового злагодження в умовах, максимально наближених до бойових дій.

"Це треба починати якнайшвидше. Менше розводити балачки, а починати, тому що на окупованих територіях російські війська кількісно мають близько 450 тисяч осіб. Ці 450 тисяч по всій лінії боєзіткнення треба якимись ресурсами стримувати", – наголосив Коваленко.

Варто розуміти, що деякі підрозділи стримують навалу окупантів пів року, рік та навіть понад рік. Очевидно, що нашим захисникам потрібна ротація, щонайменше – для відновлення, щонайбільше – для морально-психологічного розвантаження.

Ротація потрібна "на вчора"

Окрім ситуації на окупованих територіях, зараз є три плацдарми, які можна назвати стримувальними – північний, північно-східний та південно-західний. Тобто кордон з Білоруссю, Росією та Придністров'ям. Там також зберігається загрозлива ситуація.

Є ще внутрішні потреби тилової України по кожному регіону щодо військових.

Отже, нам на сьогодні потрібна насамперед мобілізація для ротації. 500 тисяч – це якраз та кількість, яка поступово зможе забезпечити ротацію. Але цю ротацію потрібно робити не сьогодні, а вчора,

– підкреслив військовий оглядач.

Оскільки після самої мобілізації потрібно витрачати ще чотири місяці на підготовку людей, то процес загалом буде довгим. Однак він, звісно, є необхідним, адже це мобілізація відбувається не для "галочки", а для перемоги.

Повернення українців з-за кордону

Крім того, експерти кажуть про те, що економіка не воєнного часу спроможна впоратись із кількістю залучених до війська близько 10% від працездатного населення. Працездатне населення України – близько 14 мільйонів громадян.

Однак варто брати до уваги й то й факт, що значна частина українців виїхала за кордон під час повномасштабного вторгнення.

Їх треба повертати. Справді, якщо говоримо про чоловіків, людина, яка тікає від свого обов'язку захищати країну, навряд чи буде хорошим військовим. Але в тилу вона може працювати на економіку України. Тому саме їх треба повертати. Це стосується не лише чоловіків, але й жінок, якщо вони не мешкають біля лінії боєзіткнення,

– зазначив Коваленко.

На думку військового оглядача, підтримувати свою країну треба за всіма показниками. Зрештою, 500 тисяч осіб, яких хочуть мобілізувати – це ті ж робочі руки, яких не буде вистачати економіці.

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