Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что призыв дополнительных 500 тысяч человек действительно нужен для того, чтобы обеспечить ротацию бойцам на фронте. Заметим, что законопроект с изменениями по мобилизации должны были внести в Верховную Раду в понедельник, 25 декабря.

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Военным нужна ротация

В Украине планируется решить ротационный вопрос. Ведь сам набор еще 500 тысяч человек без решения проблем уже на фронте – не выход.

Большая ротация сразу не состоится, потому что мы не сможем сразу мобилизовать 500 тысяч. Это растянется на некоторое время, пожалуй, даже на год или больше. Мобилизация 45 тысяч в месяц – это очень сложная организационная работа,

– отметил Александр Коваленко.

К тому же мобилизация – это не конец. Людей нужно учить. В идеальном варианте – это 3 месяца базовой подготовки и месяц боевой слаженности в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

"Это надо начинать как можно быстрее. Меньше разводить разговоры, а начинать, потому что на оккупированных территориях российские войска количественно имеют близко 450 тысяч человек. Эти 450 тысяч по всей линии боестолкновения нужно какими-то ресурсами сдерживать", – подчеркнул Коваленко.

Следует понимать, что некоторые подразделения сдерживают нашествие оккупантов полгода, год и даже больше года. Очевидно, что нашим защитникам нужна ротация, как минимум – для восстановления, больше – для морально-психологической разгрузки.

Ротация нужна "на вчера"

Кроме ситуации на оккупированных территориях, сейчас есть три плацдарма, которые можно назвать сдерживающими – северный, северо-восточный и юго-западный. То есть граница с Беларусью, Россией и Приднестровьем. Там также сохраняется угрожающая ситуация.

Есть еще внутренние потребности тыловой Украины по каждому региону по отношению к военным.

Итак, нам сегодня нужна прежде всего мобилизация для ротации. 500 тысяч – это то количество, которое постепенно сможет обеспечить ротацию. Но эту ротацию нужно делать не сегодня, а вчера,

– подчеркнул военный обозреватель.

Поскольку после самой мобилизации нужно тратить еще четыре месяца на подготовку людей, то процесс будет длительным. Однако он, конечно, необходим, ведь эта мобилизация происходит не для "галочки", а для победы.

Возвращение украинцев из-за границы

Кроме того, эксперты говорят о том, что экономика не военного времени способна справиться с количеством привлеченных в армию около 10% трудоспособного населения. Трудоспособное население Украины – около 14 миллионов граждан.

Однако следует учитывать и тот факт, что значительная часть украинцев уехала за границу во время полномасштабного вторжения.

Их нужно возвращать. Действительно, если говорим о мужчинах, человек, убегающий от своей обязанности защищать страну, вряд ли будет хорошим военным. Но в тылу она может работать на экономику Украины. Поэтому именно их нужно возвращать. Это касается не только мужчин, но и женщин, если они не живут возле линии боеприкосновения,

– отметил Коваленко.

По мнению военного обозревателя, поддерживать свою страну нужно по всем показателям. В конце концов, 500 тысяч человек, которых хотят мобилизовать, – это те же рабочие руки, которых не будет хватать экономике.

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