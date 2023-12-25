Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что призыв дополнительных 500 тысяч человек действительно нужен для того, чтобы обеспечить ротацию бойцам на фронте. Заметим, что законопроект с изменениями по мобилизации должны были внести в Верховную Раду в понедельник, 25 декабря.
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Военным нужна ротация
В Украине планируется решить ротационный вопрос. Ведь сам набор еще 500 тысяч человек без решения проблем уже на фронте – не выход.
Большая ротация сразу не состоится, потому что мы не сможем сразу мобилизовать 500 тысяч. Это растянется на некоторое время, пожалуй, даже на год или больше. Мобилизация 45 тысяч в месяц – это очень сложная организационная работа,
– отметил Александр Коваленко.
К тому же мобилизация – это не конец. Людей нужно учить. В идеальном варианте – это 3 месяца базовой подготовки и месяц боевой слаженности в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.
"Это надо начинать как можно быстрее. Меньше разводить разговоры, а начинать, потому что на оккупированных территориях российские войска количественно имеют близко 450 тысяч человек. Эти 450 тысяч по всей линии боестолкновения нужно какими-то ресурсами сдерживать", – подчеркнул Коваленко.
Следует понимать, что некоторые подразделения сдерживают нашествие оккупантов полгода, год и даже больше года. Очевидно, что нашим защитникам нужна ротация, как минимум – для восстановления, больше – для морально-психологической разгрузки.
Ротация нужна "на вчера"
Кроме ситуации на оккупированных территориях, сейчас есть три плацдарма, которые можно назвать сдерживающими – северный, северо-восточный и юго-западный. То есть граница с Беларусью, Россией и Приднестровьем. Там также сохраняется угрожающая ситуация.
Есть еще внутренние потребности тыловой Украины по каждому региону по отношению к военным.
Итак, нам сегодня нужна прежде всего мобилизация для ротации. 500 тысяч – это то количество, которое постепенно сможет обеспечить ротацию. Но эту ротацию нужно делать не сегодня, а вчера,
– подчеркнул военный обозреватель.
Поскольку после самой мобилизации нужно тратить еще четыре месяца на подготовку людей, то процесс будет длительным. Однако он, конечно, необходим, ведь эта мобилизация происходит не для "галочки", а для победы.
Возвращение украинцев из-за границы
Кроме того, эксперты говорят о том, что экономика не военного времени способна справиться с количеством привлеченных в армию около 10% трудоспособного населения. Трудоспособное население Украины – около 14 миллионов граждан.
Однако следует учитывать и тот факт, что значительная часть украинцев уехала за границу во время полномасштабного вторжения.
Их нужно возвращать. Действительно, если говорим о мужчинах, человек, убегающий от своей обязанности защищать страну, вряд ли будет хорошим военным. Но в тылу она может работать на экономику Украины. Поэтому именно их нужно возвращать. Это касается не только мужчин, но и женщин, если они не живут возле линии боеприкосновения,
– отметил Коваленко.
По мнению военного обозревателя, поддерживать свою страну нужно по всем показателям. В конце концов, 500 тысяч человек, которых хотят мобилизовать, – это те же рабочие руки, которых не будет хватать экономике.
В Раде готовят новый проект о мобилизации: что известно
- Правительство готовит законопроект с изменениями и новыми правилами, касающимися мобилизации и ротации. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что готовят так называемую "матрицу мобилизации", которая должна быть понятна для общества. В частности, объяснение всех деталей от мобилизации и службы.
- Одним из изменений, которое ожидают увидеть в законопроекте, это снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Другие возможные изменения коснутся срочной службы, прав на отсрочку, общевойсковой подготовки и т.д.
- К слову заметим, что Министерство обороны рассматривает возможность отправки повесток через электронные оповещения. Если соответствующее решение примут, то приглашения пришлют всем – в частности, мужчинам за рубежом.