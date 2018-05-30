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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

На Донбасі прощаються із загиблою від проросійських бойовиків 15-річною дівчиною: фото

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Загибла 15-річна дівчина
Загибла 15-річна дівчина / 24 Канал

На Донбасі 30 травня вся школа прийшла попрощатися із загиблою під час обстрілу проросійськими бойовиками 15-річною дівчиною.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Прощаються із Дарією Каземировою у школі №7 Торецька, де вона вчилася дівчина. На похорон прийшли учні зі школи, вчителі та родичі загиблої.

Прощання з Дарією
Прощання з Дарією

На похорон прийшли учні та вчителі зі школи
На похорон прийшли учні та вчителі зі школи

Дівчина навчалась у 9 класі школи №7 Торецька
Дівчина навчалась у 9 класі школи №7 Торецька

В понеділок, 28 травня, в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія, яка кілька днів тому відсвяткувала свій день народження. На той момент вона вже як місяць проживала у своєї бабусі.

Українські військові розповіли, що летіло зі сторони Горлівки. Місце, в яке влучив снаряд, розташоване на околиці села, позиції від цього місця за сотні метрів, і немає жодного об'єкта, куди могли б цілити бойовики. І, взагалі, в тому місці закінчується село: буквально, кілька хат тулиться на вулиці. Проте одна міна стала фатальною. Дівчина, яка на той момент була в себе на подвір'ї та відійшла у вбиральню, біля якої і вдарила міна.

Судячи з Facebook-сторінки школярки, вона була патріоткою України.

"Варто почитати сторінку дівчини у Facebook – це сторінка справжньої українки, двомовної, щирої та скромної, яка відкривала для себе світ, їздила в Карпати, дружила щиро зі своїми однокласниками, була серед подруг, дуже любила свою маму... Facebook-сторінка Дар'ї. Там небагато записів, зовсім небагато... Бо сюди на український Донбас прийшли "звільняти" українців путінські орди, і ось так вони "звільняють", вбиваючи...", – зазначив журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, посольство США в Україні закликало Росію відвести озброєння згідно Мінських домовленостей після трагічної смерті 15-річної школярки поблизу Торецька.

Теги: Новини України Діти Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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