Нам все одно до політичних розбірок, ми бачимо факт найму лобістів, – Шабунін про Тимошенко

Перша заява про злочин по контрактах Тимошенко з лобістами була подана в березні минулого року. Тоді вона уклала з ними перший договір. Пізніше, вже у вересні, був другий контракт Тимошенко з компанією, яка в інтересах Тимошенко заплатила 600 тисяч доларів лобістам і піарникам від ВО "Батьківщини".

Цяя інформація спливла в державних реєстрах США в жовтні і вона мала більше фактів, відповів голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, тоді Спеціальна антикорупційна прокуратура відмовився реєструвати цю заяву в листопаді 2018 року. "Але в законі кримінального кодексу немає підстави відмовляти у реєстрації справи. Якщо вони скажуть, щщо у них немає доказів – ми дамо їх, тим більше, що зараз з’явилася нова інформація в реєстрах", – сказав Шабунін.

Я не стверджую, що Тимошенко винна. Проте докази, які ми зібрали, як мінімум, свідчить про те, що там є підозра у підкупі. Чому ми звернулися до Луценка? Тому що САП відмовив. Суд теж повів себе цікаво: сказав, що засідання буде в один день, але провів його за кілька тижнів раніше, не повідомивши при цьому нас. Бо ми такі суди завжди виграємо,

– наголосив голова громадської організації "Центр протидії корупції".

Як розповів Шабунін, Луценко теж зманіпулював законом, адже він не мав доручати це Холодницькому, а мав сам зареєструвати справу, як найвищий прокурор, і вже тоді міг доручити Холодницькому і НАБУ розслідувати це.

"Але Луценко не захотів сваритися з Тимошенко. Та все ж, кандидатка у президенти висловила своє обурення саме генпрокурору, тому що він людина Порошенка. Наголошу: нам все одно до цих політичних розбірок, ми бачимо факт найму лобістів за гроші, які не є задекларованими", – додав Шабунін.

Що ми будемо робити далі? Ми чекаємо реакції Холодницького на доручення Луценка. Якщо керівник НАБУ відмовить, аргументуючи це політикою, то ми наголосимо, що такого немає в законі. Тоді ми підемо в суд і виграємо його. Якщо треба буде, то пройдемо це все ще раз, допоки цю справу не зареєструють провадження і хоча б не зроблять елементарні свідчення,

– прокоментував голова громадської організації "Центр протидії корупції".

У чому підозрюють Юлію Тимошенко? За даними ЗМІ, американська фірма “Two Paths LLС” найняла піар-компанію представляти інтереси Юлії Тимошенко. Усього йшлося про виплату 390 тисяч доларів у 2018 році піарнику, який також обслуговував президента США Дональда Трампа. Прізвище Тимошенко, якій надають лобіські послуги, безпосередньо згадується в офіційній звітності піар-компанії, поданій до Департаменту юстиції США.



Центр протидії корупції весною 2018 року надіслав заяви до САП та НАБУ з відповідними копіями документів, що свідчать про приховані витрати Юлії Тимошенко на послуги американських лобістів. Антикорупційні органи мали протягом 24 годин внести відомості до ЄРДР відомості та розпочати розслідування, однак цього не зробили. Це стало причиною звернення організації до суду. Тоді активісти звернулися до суду.