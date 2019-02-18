21:13
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, сьогодні
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Нам все одно до політичних розбірок, ми бачимо факт найму лобістів, – Шабунін про Тимошенко

      36 Читать новость на русском

      Перша заява про злочин по контрактах Тимошенко з лобістами була подана в березні минулого року. Тоді вона уклала з ними перший договір. Пізніше, вже у вересні, був другий контракт Тимошенко з компанією, яка в інтересах Тимошенко заплатила 600 тисяч доларів лобістам і піарникам від ВО "Батьківщини".

      Цяя інформація спливла в державних реєстрах США в жовтні і вона мала більше фактів, відповів голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Антикорупційна прокуратура може відкрити проти Тимошенко кримінальне провадження

      За його словами, тоді Спеціальна антикорупційна прокуратура відмовився реєструвати цю заяву в листопаді 2018 року. "Але в законі кримінального кодексу немає підстави відмовляти у реєстрації справи. Якщо вони скажуть, щщо у них немає доказів – ми дамо їх, тим більше, що зараз з’явилася нова інформація в реєстрах", – сказав Шабунін.

      Я не стверджую, що Тимошенко винна. Проте докази, які ми зібрали, як мінімум, свідчить про те, що там є підозра у підкупі. Чому ми звернулися до Луценка? Тому що САП відмовив. Суд теж повів себе цікаво: сказав, що засідання буде в один день, але провів його за кілька тижнів раніше, не повідомивши при цьому нас. Бо ми такі суди завжди виграємо,
      – наголосив голова громадської організації "Центр протидії корупції".

      Як розповів Шабунін, Луценко теж зманіпулював законом, адже він не мав доручати це Холодницькому, а мав сам зареєструвати справу, як найвищий прокурор, і вже тоді міг доручити Холодницькому і НАБУ розслідувати це.

      "Але Луценко не захотів сваритися з Тимошенко. Та все ж, кандидатка у президенти висловила своє обурення саме генпрокурору, тому що він людина Порошенка. Наголошу: нам все одно до цих політичних розбірок, ми бачимо факт найму лобістів за гроші, які не є задекларованими", – додав Шабунін.

      Що ми будемо робити далі? Ми чекаємо реакції Холодницького на доручення Луценка. Якщо керівник НАБУ відмовить, аргументуючи це політикою, то ми наголосимо, що такого немає в законі. Тоді ми підемо в суд і виграємо його. Якщо треба буде, то пройдемо це все ще раз, допоки цю справу не зареєструють провадження і хоча б не зроблять елементарні свідчення,
      – прокоментував голова громадської організації "Центр протидії корупції".

      У чому підозрюють Юлію Тимошенко? За даними ЗМІ, американська фірма “Two Paths LLС” найняла піар-компанію представляти інтереси Юлії Тимошенко. Усього йшлося про виплату 390 тисяч доларів у 2018 році піарнику, який також обслуговував президента США Дональда Трампа. Прізвище Тимошенко, якій надають лобіські послуги, безпосередньо згадується в офіційній звітності піар-компанії, поданій до Департаменту юстиції США.

      Центр протидії корупції весною 2018 року надіслав заяви до САП та НАБУ з відповідними копіями документів, що свідчать про приховані витрати Юлії Тимошенко на послуги американських лобістів. Антикорупційні органи мали протягом 24 годин внести відомості до ЄРДР відомості та розпочати розслідування, однак цього не зробили. Це стало причиною звернення організації до суду. Тоді активісти звернулися до суду.

      blog_ava
      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      сьогодні
      8002
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Корупція Гроші Віталій Шабунін САП НАБУ Юрій Луценко Назар Холодницький
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні , 21:00 Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      Світлана Попова 777
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      сьогодні , 20:30 Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      Роман Маселко 169
      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
      сьогодні , 17:09 Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
      46885
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 19:10 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 987
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук