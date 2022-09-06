Уже сьогодні інформації достатньо, щоб розуміти масштаби злочинів росіян. Про це 24 каналу повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Загарбники катують та викрадають людей

Окупанти намагатимуться знищити докази щодо вчинених злочинів та мають на це більше часу. Те, що відомо вже сьогодні – це катування місцевого населення та безвісти зниклі люди.

Цього достатньо для того, щоб після деокупації процесуально все закріпити та передати до судів та міжнародних організацій, щоб увесь світ знав з ким ми воюємо,

– зазначив Соболевський.

За його словами, те, що відбувається сьогодні – так звані фільтраційні заходи. Кожного дня надходить певна кількість повідомлень про те, що хтось зник або людину забрали.

Є випадки, коли 100% ми знаємо, що цю людину забрали окупанти, навіть були свідки. А коли родичі звертаються до адміністрацій, там говорять, що "у нас такої людини немає, ми її не затримували". І встановити долю цієї людини поки неможливо,

– розповів заступник голови Херсонської облради.

"Але будемо сподіватися, що якомога менше буде таких повідомлень й після деокупації будемо розбиратися, що там відбувалося. Кожна людина, яка була до цього залучена з боку окупантів, має понести відповідальність", – наголосив Соболевський.

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