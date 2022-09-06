Уже сьогодні інформації достатньо, щоб розуміти масштаби злочинів росіян. Про це 24 каналу повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Важливо Факт, що ми наступаємо, хоч і повільно, а росіяни відступають – це вже перемога, – Ступак
Загарбники катують та викрадають людей
Окупанти намагатимуться знищити докази щодо вчинених злочинів та мають на це більше часу. Те, що відомо вже сьогодні – це катування місцевого населення та безвісти зниклі люди.
Цього достатньо для того, щоб після деокупації процесуально все закріпити та передати до судів та міжнародних організацій, щоб увесь світ знав з ким ми воюємо,
– зазначив Соболевський.
За його словами, те, що відбувається сьогодні – так звані фільтраційні заходи. Кожного дня надходить певна кількість повідомлень про те, що хтось зник або людину забрали.
Є випадки, коли 100% ми знаємо, що цю людину забрали окупанти, навіть були свідки. А коли родичі звертаються до адміністрацій, там говорять, що "у нас такої людини немає, ми її не затримували". І встановити долю цієї людини поки неможливо,
– розповів заступник голови Херсонської облради.
"Але будемо сподіватися, що якомога менше буде таких повідомлень й після деокупації будемо розбиратися, що там відбувалося. Кожна людина, яка була до цього залучена з боку окупантів, має понести відповідальність", – наголосив Соболевський.
Соболевський спрогнозував наслідки злочинів росіян на Херсонщині: дивіться відео
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- 4 вересня українські військові підняли український стяг над Високопіллям на Херсонщині. Прапор здійнявся над лікарнею на вулиці Гагаріна. Також бійцям дісталась трофейна техніка від ворога.
- Російські військові деморалізовані своїми поразками на фронті та ставленням свого керівництва. Окупанти масово відмовляються брати участь у війні в Україні. Неподалік Херсона військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу навіть влаштували бунт, однак їх кудись забрали фсбшники.
- Окупанти відключили Каховську ГЕС. Це спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей. Утім, ГЕС від початку окупації не брала участі в балансуванні енергосистеми нашої країни. Отже, прориву дамби чи обміління не мало б бути, оскільки вода буде йти через водозливну греблю.