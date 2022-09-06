Уже сегодня информации достаточно, чтобы понимать масштабы преступлений россиян. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Оккупанты будут пытаться уничтожить доказательства совершенных преступлений и имеют на это больше времени. То, что известно уже сегодня – это пытки местного населения и без вести пропавшие люди.

Этого достаточно для того, чтобы после деоккупации процессуально все закрепить и передать в суды и международные организации, чтобы весь мир знал с кем мы воюем,

– отметил Соболевский.

По его словам, происходящее сегодня – так называемые фильтрационные мероприятия. Каждый день поступает определенное количество сообщений о том, что кто-то исчез или забрали человека.

Есть случаи, когда 100% мы знаем, что этого человека забрали оккупанты, даже были свидетели. А когда родственники обращаются к администрациям, там говорят, что "у нас такого человека нет, мы его не задерживали". И установить судьбу этого человека пока невозможно,

– рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

"Но будем надеяться, что как можно меньше будет таких сообщений и после деоккупации будем разбираться, что там происходило. Каждый человек, который был до этого привлечен со стороны оккупантов, должен понести ответственность", – подчеркнул Соболевский.

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