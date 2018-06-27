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Небезпека закону про "бандеризм" в тому, що ця норма недостатньо чітко сформульована, – експерт

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У програмі "Pro новини" за 27 червня – юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябченко пояснив чим небезпечний для українців польський закон про "бандеризм".

Польський закон про "бандеризм": в чому його небезпека

"Про такі речі потрібно говорити, як з позиції практики, так і з позиції здорового глузду. Що стосується практики, ми бачимо, що поляки цього року такий закон ухвалили, тому практика є. А от щодо здорового глузду, тут я не впевнений, що певними юридичними інструментами, чи то, тим більше, політикою треба намагатися вирішити складні історичні питання. Тим більше, щодо яких дуже часто немає консенсусу навіть всередині певної країни", – розповів експерт.

Також у випуску:

Річниця вірусу Petya. Кіберполіція прогнозує нову масштабну атаку на замовлення Росії.

Звернення Денісової до Путіна.

Повернення українських моряків після півторарічного перебування в Греції.

Гість програми – головний редактор порталу українців Польщі PROstir.pl Ігор Ісаєв.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Греція Pro новини Новини Польщі Хакерська атака
Джерело: 24 канал
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