Небезпека закону про "бандеризм" в тому, що ця норма недостатньо чітко сформульована, – експерт

У програмі "Pro новини" за 27 червня – юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябченко пояснив чим небезпечний для українців польський закон про "бандеризм".

Польський закон про "бандеризм": в чому його небезпека

"Про такі речі потрібно говорити, як з позиції практики, так і з позиції здорового глузду. Що стосується практики, ми бачимо, що поляки цього року такий закон ухвалили, тому практика є. А от щодо здорового глузду, тут я не впевнений, що певними юридичними інструментами, чи то, тим більше, політикою треба намагатися вирішити складні історичні питання. Тим більше, щодо яких дуже часто немає консенсусу навіть всередині певної країни", – розповів експерт.

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Гість програми – головний редактор порталу українців Польщі PROstir.pl Ігор Ісаєв.