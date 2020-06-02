У справі про зґвалтування в Кагарлику наразі фігурують двоє підозрюваних – поліцейські з місцевого відділку. Але цей перелік може розширитися, адже триває перевірка відділку та кожної посадової особи у ньому. Крім того, обидвоє затриманих поліцейських провину не визнають: мовляв, жінка погодилася на секс добровільно.

Про це розповів журналістам керівник комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, пише Інтерфакс-Україна.

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Про нових підозрюваних у Кагарлику

Перевірка працівників відділку триває

Найближчим часом однозначно перелік підозрюваних у цій справі розшириться: там не тільки двоє,

– сказав Монастирський.

І додав, що у справі згвалтування в Кагарлику відбувається перевірка кожної посадової особи заплямованого інцидентом відділення поліції: "Від керівника до чергового". Перевіряють, власне, наскільки вони відповідають своїм службовим повноваженням і чи виконують свої обов'язки.

Чи знав керівник, що в його відділенні відбуваються допити? Попри очевидну відповідь, слідство встановлює і найближчим часом надасть таку відповідь,

– зазначив Монастирський.

Відповідати повинні й ті, хто знав про злочин, але не припинив його

До відповідальності також можуть залучити поліцейських, які були свідками резонансного злочину.

Іншими фігурантами справи можуть бути ті люди (працівники поліції), що під час здійснення злочину були у приміщенні відділку, могли чути постріли, знати про злочин, але не припинили його. "Це – покривання тяжкого та особливо тяжкого злочину", – вважає нардеп.

Затримані Кузів і Сулима провини так і не визнають

За словами Монастирського, у прокуратурі підтвердили, що затримані поліцейські Кузів і Сулима не визнають свою провину: вони переконують, що жінка сама погодилася на секс.

У кінці червня, додамо, комітет ВРУ з приводу злочину в Кагарлику засідатиме повторно.

Коротко про злочин у Кагарлику

23 травня 26-річну жінку викликали на допит в поліцію як свідка у Кагарлику. Але замість допиту її побили та неодноразово ґвалтували протягом дев'яти годин двоє місцевих поліцейських. Відповідну заяву жінка подала у поліцію наступного дня.

двоє місцевих поліцейських. Відповідну заяву жінка подала у поліцію наступного дня. 25 травня за підозрою в зґвалтуванні затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції Київщини: 35-літнього начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму.



Гучні справи про злочини поліцейських / Інфографіка 24 каналу