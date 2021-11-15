Нова очільниця "Слуги народу", тисяча гривень для вакцинованих: головні новини 15 листопада

На з'їзді "Слуги народу" нардепи обрали Олену Шуляк новою очільницею партії. Влада стимулюватиме громадян до вакцинації. У Вінницькій області погіршилась ситуація з COVID-19, регіон переходить у червону зону карантину. Нова спроба мігрантів прорватися в Польщу. Такими були головні новини 15 листопада.

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Нова очільниця "Слуги народу"

Джерело: телеграм Юлії Палійчук

"Слуги народу" під час з'їзду 15 листопада обрали нову очільницю своєї фракції. Так, наступницею Олександра Корнієнка стала Олена Шуляк. Зауважимо, що призначити на посаду голови партії Шуляк рекомендував саме Корнієнко.

За його словами, вона – справжній боєць та досвічений управлінець. Їй вже вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив. Перший віцеспікер Ради переконаний, що Шуляк націлена на президентський курс щодо побудови сучасної України.

Що відомо про кар'єру Олени Шуляк? 45-річна "слуга народу" родом з Києва. Вона є випускницею Міжнародного інституту менеджменту, магістр бізнес-адміністрування. З листопада 2019 року до березня 2020 року Шуляк була представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.



Наразі політикиня обіймає посади заступниці голови депутатської фракції "Слуги народу", заступниці голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.



Джерело: 45-річна "слуга народу" родом з Києва. Вона є випускницею Міжнародного інституту менеджменту, магістр бізнес-адміністрування. З листопада 2019 року до березня 2020 року Шуляк була представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.Наразі політикиня обіймає посади заступниці голови депутатської фракції "Слуги народу", заступниці голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.Джерело: Вікіпедія

Водночас іншими ймовірними кандидатами на цю посаду називали:

Андрія Мотовиловця,

Євгенію Кравчук,

Миколу Тищенка,

Галину Янченко.

Чому "слуги" шукали нового голову

Олександр Корнієнко був керівником передвиборчого штабу президентської політсили у 2019 році. Він очолював партію "Слуга народу" з листопада 2019 року.

Політика обрали на посаду першого віцеспікера парламенту 19 жовтня. Відповідне призначення підтримали 256 нардепів, проти проголосували 4, натомість утримались – 80.

Корнієнко заявив 8 листопада 2021 року про те, що вирішив скласти повноваження глави партії "Слуга народу". Він хоче зосередитись на реформі роботи парламенту.

"Червоних" областей більшає

Джерело: телеграм Олега Немчінова

На засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про перехід Вінницької області у червону зону карантину. Все через погіршення там епідеміологічної ситуації. У регіоні діятимуть обмеження червоної зони вже з 18 листопада.

Які правила діють у червоній зоні

Червона зона передбачає найсуворіші обмеження карантину, зокрема:

Відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.

Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів.

Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

Які ще області у червоній зоні

місто Київ;

Херсонська область;

Одеська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Рівненська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Львівська область;

Волинська область;

Черкаська область.

Водночас обмеження не поширюватимуться на заклади та масові заходи, де 100% перебуваючих матимуть сертифікат з повним курсом вакцинації. Тобто, якщо персонал і всі відвідувачі закладів мають сертифікати вакцинації чи негативні ПЛР-тести, зроблені протягом 72 годин, вони можуть працювати.За добу 14 листопада у Вінницькій області виявили 608 нових випадків коронавірусу. Щоправда, у цей день в Україні провели удвічі менше тестів на коронавірус, ніж з 12 листопада.

Як зауважив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації зі захворюваністю на COVID-19. Зокрема фіксують зниження основних негативних показників.

Як змінилися показники

За минулий тиждень виявлено 139,9 тисячі нових випадків, а тижнем раніше – 152 тисячі.

Наразі зайнято 50 тисяч 962 ліжкомісця, минулого тижня показник становив 51 тисячу 700.

За минулий тиждень госпіталізували 30 тисяч осіб, а позаминулого тижня – 34 тисячі.

Українців стимулюватимуть вакцинуватися

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий стимул громадян до вакцинації. Усім, хто отримає дві дози щеплення, держава виплатить по 1 тисячі гривень.

Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія,

– заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, за ці гроші можна буде придбати:

абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр,

купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

"Програма стартує 19 грудня. На неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж – на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони та "Дія" поки що, на жаль, є не в кожного", – підкреслив глава держави.

Напружена ситуація на білорусько-польському кордоні

Джерело: 24 канал

Тисячі мігрантів не полишають спроб за будь-яку ціну прорватися крізь кордон та потрапити на територію Польщі. Так, 15 листопада нелегали зруйнували огорожу з білоруської сторони на пропускному пункті "Брузгі".

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Яка зараз ситуація на кордоні: актуальні новини

Міноборони Польщі повідомило, що на кордоні з білоруського боку чутно стрілянину. У відомстві наголосили: такі провокації стали реальністю, в якій живуть польські солдати.

Велика група мігрантів штурмувала пункт пропуску "Кузниця". Через навалу мігрантів польські прикордонники мобілізуються. До кордону привезли водомет, а неподалік чергує військовий літак.

За останніми даними, білоруси зігнали до кордону приблизно 3,5 тисячі мігрантів.

Що цьому передувало

8 листопада в Білорусі колона мігрантів вирушила до польського кордону. За різними даними у той день було від 1 500 до 5 000 нелегалів. Через загрозу навали мігрантів Польща посилила охорону державного кордону. Слідом за нею це зробили в Литві та Україні.

Західні країни звинувачують білоруський режим у міграційній кризі, зокрема в НАТО заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує нелегалів для тиску на Європу. Водночас Білорусь та Росія звинувачують у всьому Захід. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Європа нібито сама винна у тому, що сталося.

У ніч проти 14 листопада 223 мігранти спробували прорватися через кордон. Близько 50 нелегалів змогли це зробити, 22 з них затримали.

"Нафтогаз" братиме участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Наразі наші прикордонники не зафіксували спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі в Україну. Однак готуються і до таких варіантів.

Джерело: фейсбук Юрія Вітренка

Компанія "Нафтогаз" братиме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2". Таке рішення ухвалив німецький регулятор BNetzA. Компанія надасть свою позицію вже найближчим часом.

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, українська сторона готова надати аргументи, чому "Північний потік-2" не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському та міжнародному енергетичному законодавству.

Вітренко також звернув увагу, що домінувальне становище "Газпрому" при запуску "Північного потоку-2" всупереч вимогам європейського законодавства несе загрозу для конкуренції на ринках:

Словаччини,

Угорщини,

Чехії,

Австрії та інших країн.

Регулятор повинен врахувати цей вплив.

Саме BNetzA прийматиме остаточне рішення щодо того, чи введуть в експлуатацію "Північний потік-2" та за яких умов.

Зауважимо, що 8 листопада Росія заявила, що добудувала "ПП-2". Щоб його запустити потрібна сертифікації ЄС. Остання, за даними ЗМІ, затягнеться до травня 2022 року. Водночас Україна намагатиметься довести, що газопровід не може бути сертифікований. Одну з двох ниток "Північного потоку-2" уже заповнили технічним газом. На черзі – друга.

В Україну суне похолодання

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Цього тижня Україну накриє серйозне похолодання – прийдуть морози. Подекуди сніжитиме, а температура повітря опуститься навіть до -11. Ночі будуть холодні – аж до -2...-8 градусів. Жителям східних областей варто чекати вночі -8...-11.

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Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, вдень теж буде "не літній мед". Максимальна температура сягатиме тільки 0...+5 градусів. Трохи теплішу ситуацію прогнозують в західних областях: вночі – близько нуля, а вдень – +4...+10, на Закарпатті буде +7...+11 градусів.

За словами Діденко, наразі антициклон втримує суху погоду. Тож 16 листопада дощів чекати не слід. Однак вже 18, 19 та 20 листопада в Україні буде несприятлива погода з опадами. Крім того, попереджають про мокрий сніг та поривчастий вітер. Відповідно стрибатиме атмосферний тиск.