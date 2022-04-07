Тож, понад 460 дітей в Україні постраждали через війну, яку почала Росія.
До теми Росіяни ґвалтували українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку, – Венедіктова
Додамо, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Де постраждало найбільше дітей
За отриманими Офісом генпрокурора даними найбільше постраждало дітей у:
- Київській області – 86, окремо у Києві – 16 дітей,
- Донецькій області – 81 дитина,
- Харківській області – 73 дитини,
- Чернігівській області – 50 дітей,
- Миколаївський області – 39 дітей,
- Луганській області – 32 дитини,
- Запорізькій області – 22 дитини,
- Херсонській області – 29 дітей,
- Сумській області – 16 дітей,
- Житомирській області – 15 дітей.
Моторошні факти вбивств
- 6 квітня до моргу доставили тіло 12-річної дівчинки, яка під час обстрілів у березні згоріла просто в автомобілі на трасі поблизу села Ягідне на Чернігівщині.
- Відомо, що під час тимчасової окупації в березні територій Вишгородського району Київської області, російські військові обстріляли цивільне населення у смт Димер. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина, а її батько загинув на місці.
Додамо, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.
До слова, 4-річного Сашка, якого шукали три тижні, знайшли мертвим. Хлопчик з бабусею намагався евакуюватися на човні із села Вишгородського району, що на Київщині. Проте 6 квітня знайшли тіло дитини – його розстріляли окупанти.
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