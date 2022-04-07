Тож, понад 460 дітей в Україні постраждали через війну, яку почала Росія.

До теми Росіяни ґвалтували українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку, – Венедіктова

Додамо, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Де постраждало найбільше дітей

За отриманими Офісом генпрокурора даними найбільше постраждало дітей у:

Київській області – 86, окремо у Києві – 16 дітей,

Донецькій області – 81 дитина,

Харківській області – 73 дитини,

Чернігівській області – 50 дітей,

Миколаївський області – 39 дітей,

Луганській області – 32 дитини,

Запорізькій області – 22 дитини,

Херсонській області – 29 дітей,

Сумській області – 16 дітей,

Житомирській області – 15 дітей.

Моторошні факти вбивств

6 квітня до моргу доставили тіло 12-річної дівчинки , яка під час обстрілів у березні згоріла просто в автомобілі на трасі поблизу села Ягідне на Чернігівщині.

, яка під час обстрілів у березні згоріла просто в автомобілі на трасі поблизу села Ягідне на Чернігівщині. Відомо, що під час тимчасової окупації в березні територій Вишгородського району Київської області, російські військові обстріляли цивільне населення у смт Димер. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина, а її батько загинув на місці.

Додамо, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.

До слова, 4-річного Сашка, якого шукали три тижні, знайшли мертвим. Хлопчик з бабусею намагався евакуюватися на човні із села Вишгородського району, що на Київщині. Проте 6 квітня знайшли тіло дитини – його розстріляли окупанти.

Важливо – Знайшли мертвим 4-річного хлопчика, який утікав від окупантів: відео