У село Кам'янка, яке розташоване в Ізюмському районі, дісталися поліцейські. Правоохоронці показали моторошні кадри після окупації.

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У Кам'янці тривали запеклі бої

Село повністю знищене окупантами – немає жодного вцілілого будинку. Як зазначили в поліції, у Кам'янці з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну тривали запеклі бої.

Як виглядає звільнена Кам'янка під Ізюмом: відео

Наразі село стало абсолютно непридатним до життя. Також у підвалах серед лахміття лежать тіла вбитих місцевих.

Повідомляється, що наразі в Кам'янці працюють поліцейські, які документують воєнні злочини росіян та допомагають людям.

Звірства росіян на Харківщини

Російські військові з перших днів захопили значну частину території Харківської області. Та у вересні завдяки стрімкому контрнаступу ЗСУ майже вся Харківщина була звільнена з-під окупації.

Після цього правоохоронці почали фіксувати звірства окупантів. Зокрема, під Ізюмом виявили місце масового поховання. Там знайшли близько 400 тіл.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в Ізюмі виявили ще два місця масових поховань. У братських могилах можуть бути поховані сотні людей.

Крім того, у Куп'янському районі виявили обстріляну колону з авто. Унаслідок трагедії загинуло 20 людей, половина з яких – діти.

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