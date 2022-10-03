У село Кам'янка, яке розташоване в Ізюмському районі, дісталися поліцейські. Правоохоронці показали моторошні кадри після окупації.
До речі Росіяни обстріляли лікарню в Куп'янському районі: будівля майже повністю зруйнована, є жертва
У Кам'янці тривали запеклі бої
Село повністю знищене окупантами – немає жодного вцілілого будинку. Як зазначили в поліції, у Кам'янці з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну тривали запеклі бої.
Як виглядає звільнена Кам'янка під Ізюмом: відео
Наразі село стало абсолютно непридатним до життя. Також у підвалах серед лахміття лежать тіла вбитих місцевих.
Повідомляється, що наразі в Кам'янці працюють поліцейські, які документують воєнні злочини росіян та допомагають людям.
Звірства росіян на Харківщини
- Російські військові з перших днів захопили значну частину території Харківської області. Та у вересні завдяки стрімкому контрнаступу ЗСУ майже вся Харківщина була звільнена з-під окупації.
- Після цього правоохоронці почали фіксувати звірства окупантів. Зокрема, під Ізюмом виявили місце масового поховання. Там знайшли близько 400 тіл.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в Ізюмі виявили ще два місця масових поховань. У братських могилах можуть бути поховані сотні людей.
- Крім того, у Куп'янському районі виявили обстріляну колону з авто. Унаслідок трагедії загинуло 20 людей, половина з яких – діти.
Дізнайтесь більше – моторошні кадри обстріляної росіянами колони поблизу Куп'янська: дивіться відео