Про це пише The Guardian та TF1 Info із посиланням на генерального директора Міжнародного енергетичного агентства (AIE) Фатіха Біроля.

Що буде з енергетикою взимку

Як попереджають в АІЕ, енергосистема України, переживши дві попередні зими, зіткнеться з найбільшими викликами, оскільки ситуація зараз є однією з найгостріших проблем енергетичної безпеки у світі.

Водночас в агентстві стурбовані ситуацією у Молдові, де наприкінці 2024 року заплановане припинення транзиту російського газу через Україну. Це створює великі ризики для безпеки у сфері енергетики.

Зазначається, що у 2022 і 2023 роках "близько половини генерувальних потужностей України було зайнято російськими військами, знищено або пошкоджено, а приблизно половину великих мережевих підстанцій було пошкоджено ракетами та безпілотниками".

Там застерігають про "зяючий розрив між доступним електропостачанням і піковим попитом", адже наша держава втратила понад дві третини своїх потужностей з виробництва електроенергії після російського повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Тож у доповіді звертаються до європейських держав із закликом пришвидшити надання необхідних деталей та обладнання задля відновлення уражених об'єктів та радять вжити заходів, аби убезпечити їх від російських ударів.

До слова, в ООН прогнозують, що взимку в Україні можуть бути відключення електроенергії по 18 годин на добу. ММПЛУ повідомила, що внаслідок атак були пошкоджені або зруйновані сім електростанцій, а також постраждали 28 населених пунктів.

Як ситуацію оцінюють в Україні

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко на конференції United for Justice: Accountability for the Attacks against Civilian Objects вкотре заявив, що ворог зруйнував близько 9 гігаватів генерації – майже половину від обсягів електроенергії, що генерувалася в Україні.

Наприкінці серпня була найбільша атака на українську інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення. Було застосовано різні види ракет, "Шахедів" – всього 236 одиниць,

– нагадав він.

Також Галущенко зазначив, що під час атаки засоби ураження Росії були зосереджені на підстанціях, критичних для передачі електроенергії з атомних електростанцій – основного джерела електропостачання.

"Ці напади на підстанції мали дуже великий вплив на безпеку, адже через це кілька атомних блоків були переведені у надзвичайний режим припинення роботи", – додав міністр.