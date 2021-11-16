Россия – традиционно активный игрок международного наркотрафика. Вспомним хотя бы легендарные 12 чемоданов с 400 килограммами кокаина в школе посольства РФ в Буэнос-Айресе. Тогда Интерпол захлопнул международный канал, по которому наркотики переправляли из Латинской Америки в страны ЕС. Однако это далеко не единственное направление наркотрафика, которое курирует Кремль.

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"Героиновый шелковый путь" в новых условиях

Главный африканский наркохаб на пути в Европу – Гвинея-Бисау. За 10 лет эта страна стала крупнейшей перевалочной базой международной наркосети. Оттуда в ЕС попадает около 80 тонн кокаина на $2 миллиарда в год. То есть – почти весь вдыхаемый европейцами кокаин.

Гвинея-Бисау считается первым в мире "наркогосударством". Значительную роль в ее трансформации сыграл Кремль. В том числе, используя свой безотказный инструмент – ЧВК "Вагнер".

По информации Bloomberg, российские наемники дислоцированы в Гвинея-Бисау и ряде других стран континента. Там они прикрывают основные точки африканского наркотранзита в Европу, обслуживая интересы путинского режима.

Приход Талибана к власти в Афганистане – сложный вызов для Кремля. В этой стране производят 93% мирового героина. По сути это – второе в мире наркогосударство. Но, в отличие от латиноамериканского кокаинового маршрута, героиновый трафик Талибана врезается в "тело" РФ и растекается по ее "жилам" на тысячи километров.

Оценивая ситуацию в регионе, Путин назвал главными внутренними угрозами рост наркотрафика, оружие и миграцию.

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Согласно докладу "Международные стратегии по контролю оборота наркотиков" Госдепа США, Россия – крупнейшее направление наркотранзита афганских опиатов и колоссальный рынок их сбыта.

По оценкам ООН, ежегодно в РФ потребляют около 75 тонн героина. Там насчитывают до 8,5 млн активных наркоманов. В 2014-м от употребления наркотиков погибли 91 тысячи молодых россиян до 34 лет.

Для РФ наркотранзит из Афганистана – проблема со многими составляющими. Ее маркеры – ВИЧ, преступность, теневая экономика, коррупция... Эксперты просчитали, что районы производства и транзита наркотиков почти всегда – конфликтные зоны низкой и средней интенсивности. Исходя из этого, опасения Путина во многом обоснованы.

Обещания Талибана отказаться от наркотиков вряд ли стоит рассматривают всерьез. Афганистан никогда не откажется от этого криминального промысла. Поскольку там нет альтернативной экономической основы.

С большой степенью вероятности можно утверждать, что Талибан начнет поставлять героин в южном и северном направлениях. Россия – главная транзитная страна для поставок наркотиков в Европу. В ближайшие месяцы будет рост поставок героина, – полагает американский аналитик Пол Гобл.

Понимание этих угроз заставляет Кремль становиться активным участником международного наркотрафика. РФ – единственное государство, поддерживающее отношения с Талибаном на таком высоком уровне. Это дает Путину возможности влиять на определение маршрутов афганских опиатов. Кремль старается выстраивать их с наименьшими для себя рисками.

ОРДЛО как суперхаб

Скорее всего, там используют опыт, приобретенный при транспортировке латиноамериканского кокаина. А, значит, Путину нужно еще одно fail-state по типу Гвинея-Бисау. Чтобы скрыть причастность РФ к наркоторговле, избежать части рисков и получать свою долю прибыли.

Союз с Талибаном повышает для Кремля ценность украинских оккупированных территорий. Поскольку ключевым наркохабом на пути из Афганистана в ЕС может стать ОРДЛО.

Несколько лет там уже тлеет хаотическая война за трафик тяжелых наркотиков. Ее отголоском является уничтожение террориста Бэтмэна. Журналисты "Радио Свобода" заявили, что сепаратиста "обнулили" за попытки вмешаться в наркобизнес главаря "ЛНР" Плотницкого.

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Показательно, что Бэтмэна расстреляли "вагнеровцы", как утверждает "Радио Свободы". А значит есть основания полагать, что Кремль погасил междоусобные войны в ОРДЛО, создав наркохаб, с жесткой системой подчинения.

Для РФ важно "зацементировать" эту территорию как финальную точку "героинового шелкового пути" из Афганистана через Таджикистан, Узбекистан, РФ и Украину в ЕС. Админграницу Украины с ОРДЛО там рассматривают как "зеленый коридор" для последнего наркорывка в ЕС.

С высокой долей вероятности, такой "коридор" уже создан. Ведь количество пойманных в Украине наркокурьеров с 2014-го увеличилась в разы. Вспомним спецоперацию Киева и Кишинева, в ходе которой изъяли 235 килограммов героина из Ирана. Прекращена деятельность транснациональной группировки, которая перевозила опиаты через Армению и Грузию. Там изъято 368 килограммов отравы. Во Львове обнаружили еще больше тонны героина…

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На каждом этапе этих операций заметны нахальные оттопыренные путинские уши. Ведь Кремль, используя контакты с Талибаном, модерирует наркотрафик по своей территории и – у сателлитов из Средней Азии. Он полностью контролирует и ОРДЛО – новый транзитный наркохаб.

Украина – барьер для Европы от кремлевского наркотрафика

Кремлю осталось пробить последний этап "героинового шелкового пути" – через Украину в ЕС, чтобы стать крупнейшим в мире модератором наркотрафика. В таком случае РФ будет тотально влиять на два ключевых потока наркотранзита в ЕС: из Южной Америки и Афганистана.

Для Украины такой расклад – крайне неблагоприятен. Во-первых, территория ОРДЛО и всей Украины подвергается рискам, определяемым наркотранзитом. Во-вторых, на нас ляжет ответственность перед ЕС за попадание к ним героина. Для цивилизованного мира ОРДЛО является украинской территорией. А значит – Киев должен противодействовать наркотрафику оттуда.

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Нам важно задействовать все возможные международные площадки. Необходимо усиливать Причерноморское сотрудничество с Турцией, Болгарией, Грузией, Румынией, чтобы противостоять наркотранзиту из Каспия. Отдельный акцент – использование Кремлем оккупированного Крыма как транзитной базы афганских опиатов. Это – повод для дополнительных санкций против РФ.

Нужно предоставлять доказательства того, что именно Путин атакует Европу афганским героином. Это – один из инструментов его гибридной войны. Данная тема – токсична для объединенной Европы. Причем – и для тех стран, которые верят, что с Путиным можно договориться.

Для дискредитации Кремля и срыва его героинового плана нам нужны железные доказательства и убойные аргументы. Важно понимать, что остановка на украинской границе кремлевского наркотранзита создаст колоссальные внутренние проблемы в РФ. После этого у них будет значительно меньше желания и возможностей вмешиваться в дела Украины.