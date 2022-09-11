Внаслідок атаки на вежі Всесвітнього торгового центру загинули 2 996 людей та отримали поранення понад 6 000. Прямі фінансові втрати від теракту обчислюються мільярдами доларів. Але найстрашніше те, що цей жахливий теракт запустив у світі ланцюгову реакцію та визначив тероризм ледь не головним трендом у 21 столітті.

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Апокаліпсис сьогодні

Загроза терактів і власне тероризм наразі є страшною реальністю для людей по всій планеті. Хоча людство й навчилося доволі ефективно протистояти терористам-одинакам чи терористичним організаціям, проте зло не було переможене.

Особливо, коли це зло уособлює держава з ядерною зброєю.

Теракт 9/11​ забрав життя 2996 людей / фото – Getty Images

Так, мова про росію. Після розвалу радянської імперії та кількох років "мовчання" (якого насправді не було), внаслідок зростання цін не вуглеводні, держава зі столицею у Москві знову "повірила у себе" та повернулася до кривавих практик часів срср й нині знову тероризує увесь світ.

Тероризм як "скрєпа"

"Проби пера" російського державного тероризму ми побачили у Чечні, коли московити влаштували геноцид місцевого населення – з бомбардуванням міст, вогняними валами та "зачистками" (те саме, до речі, відбувалося в Афганістані десятьма роками раніше).

Тоді весь світ вирішив повірити, що цілий народ раптом став терористом (майже, як у 1944 році) та волів не бачити воєнних злочинів росіян. росія ж побачила у цьому слабкість і мандат на карт-бланш. Згодом свій досвід "спеціальних воєнних операцій" росіяни застосують у Грузії, Сирії та Україні.

Страшні кадри російських злочинів у Бучі, що шокували весь світ / фото з телеграм-каналу Михайла Подоляка

Також росіяни не забували й про індивідуальні теракти, їх вони здійснювали з особливим показним цинізмом, бонусом було здійснення злочину на території Європи. Тут варто пригадати вбивство полонієм олігарха Березовського та колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка.

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Згодом, у самій Великій Британії росіяни спробують вбити ще одного "перебіжчика" – Сергія Скрипаля та його доньку. Знову ж таки, за допомогою унікальної та власне російської розробки – бойового газу "Новачок". Потім його знову показово застосують вже проти Навального, Бикова та інших російських "лібералів".

Великою Британією російські контрольовані державою терористичні групи не обмежувались – були атаки на воєнні склади у Чехії та Греції, вбивство Зелімхана Хангошвілі у Берліні, спроба держперевороту у Чорногорії, інформаційні атаки на держави, зокрема, втручання у вибори в США та країнах Європи, штучні міграційні кризи на кордонах ЄС та ще багато чого іншого.

Місце злочину – Україна

У сумному та довгому списку терактів, відповідальність за які прямо несе росія, чимало злочинів, скоєних проти України або на її території. Серед них – знищення літака рейсу MH-17, внаслідок якого загинули 298 людей, викрадення та вбивства кримськотатарських активістів в окупованому росіянами Криму, бомбардування мирних українських міст, зокрема, Маріуполя, коли внаслідок обстрілу з російських "градів" 24 січня 2015 року загинули 29 людей.

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Маємо цілий "букет" російських терактів і безліч задокументованих злочинів росіян. Останні особливо навіть їх і не приховують, навпаки – полюбляють нагороджувати та відзначати виконавців терактів. До прикладу, вбивця Литвиненка Андрій Луговий став депутатом держдуми та навіть отримав орден, недовбивці "Петров і Боширов" отримали "15 хвилин слави" на центральному російському телебаченні.

Надпис "Діти" не зупинив російських терористів – вони вбили сотні людей у Маріупольському драмтеатрі / MAXAR TECHNOLOGIES

"Глибоке занепокоєння"

Поняття "державний тероризм" чітко визначено у декларації ООН 1987 року. Вона містить цілий перелік дій. росія заплямувала себе, схоже, кожною з них. Все це було відомо й до 2014 року, коли росія загарбала Крим і частину Донбасу, проте, цивілізований світ обмежився лише "глибоким занепокоєнням" і символічними санкціями проти агресора. Цим було відкрито скриньку Пандори.

Саме недостатня реакція цивілізованого світу на злочини росіян спровокувала їх ескалацію та вже відкриту агресію проти України у 2022 році.

Через те, що у 2014 році терористів не зупинили, у 2022 році ми маємо:

зафіксовані масові воєнні злочини росіян проти українців, що мають всі ознаки геноциду українського народу;

десятки тисяч вбитих цивільних (їх точну кількість не знає наразі ніхто, в самому лише Маріуполі, за оцінками адміністрації міста, могли загинути понад 50 000 українців). Маріуполь, на жаль, не став виключенням – жертвами російських терористів стали багато інших українських міст і сіл – Буча, Ірпінь, Ізюм, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна та інші. Численні факти свідчать, що вбивства мирних українців та обстріл цивільних об'єктів є частиною воєнної стратегії росіян та основою їх військового мистецтва;

жертвами російських терористів стали багато інших українських міст і сіл – Буча, Ірпінь, Ізюм, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна та інші. Численні факти свідчать, що вбивства мирних українців та обстріл цивільних об'єктів є частиною воєнної стратегії росіян та основою їх військового мистецтва; мінімум 383 українських дітей, яких убили росіяни;

щонайменше 53 страчених в Оленівці українських полонених;

катування та позасудові страти (росіяни порізали британського волонтера Пола Урі – й це лише один з багатьох епізодів);

й це лише один з багатьох епізодів); близько 2 мільйонів насильно депортованих до росії громадян України, зокрема –десятки тисяч дітей (сама росія вустами свого постпреда в ООН Небензі називає навіть більші цифри – 3,7 мільйона людей, серед них – 600 тисяч дітей);

3,7 мільйона людей, серед них – 600 тисяч дітей); створення фільтраційних та концентраційних таборів;

масштабне мародерство – як організоване, так і індивідуальне;

щоденні обстріли мирних цілей та вбивства цивільних (вокзал у Краматорську, торговий центр у Кременчуці, Вінниця, Миколаїв, Харків тощо;

мінування Чорного моря та атака на цивільні кораблі, а також спроба спровокувати світовий голод (прямий косплей Каддафі);

Створення та підтримка озброєних загонів найманців.

Список далеко не повний й майже кожен українець зможе доповнити його черговим злочином росіян.

Диплом українського студента, що загинув на війні / ​фото ЛМР

Ядерна скринька Пандори

До цього страшного списку додався ядерний тероризм. путін неодноразово погрожував світу застосуванням ядерної зброї. Істерія про застосування росією ядерних ракет та перетворення світу на "радіоактивний попіл" стала звичним явищем на російському ТБ, як і баражування російських підводних човнів у міжнародних водах.

Від слів до "справ" росіяни перейшли в Україні – наразі під їх контролем перебуває ЗАЕС в Енергодарі – окупанти розмістили на території об'єкту власну військову техніку та регулярно обстрілюють станцію, лякаючи світ новою Фукусімою.

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Також росіяни неодноразово натякали на розміщення ядерних ракет у Білорусі, також про це прямо казав їхній сателіт лукашенко.

Втім, наразі ані росія, ані білорусь не перебувають у списку країн, що є спонсорами тероризму.

Клуб чотирьох

Станом на 2022 рік там лише 4 держави – КНДР, Іран, Куба та Сирія. Натомість росія значно небезпечніша за всіх у цій групі. На відміну від Ірану, росія вжн має ядерну зброю і на відміну від Північної Кореї – багато. Російська армія кровожерніша за сирійських найманців, також росія точно робить більше для прихистку міжнародних терористів, ніж Куба.

Чому ж світ досі не визнав росію державою-терористкою

Насправді це питання риторичне. Росія досі засідає у Радбезі ООН, хоча б мала давно вилетіти звідти, досі має значний вплив на енергетичний баланс у світі та залишається впливовим гравцем на ринку продовольства, а також зберігає потужний ядерний арсенал.

Варто знати Війна в Україні – більше потрясіння для світу, ніж теракти 11 вересня, – The Guardian

росія продовжує війну проти України, щодня вбиває українців, вчиняє воєнні злочини і здійснює геноцид. росія не зупиниться, якщо її не зупинити. Саме таким мав би стати головний висновок після страшних терактів 9/11.

Вічна пам'ять жертвам терактів / фото – Getty Images

Що сталося 11 вересня у Нью-Йорку – дивіться відео: