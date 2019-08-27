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      Китаю придется пойти на встречу США в неравной торговой войне

      654
      Неравная торговая война США и КНР
      Неравная торговая война США и КНР / Политринг

      Торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень противостояния после того, как Пекин объявил о введении ответных пошлин на американские товары.

      Что же, Китай как держава, претендующая на мировую гегемонию, не может себе позволить демонстрировать слабину в споре с США, что, в принципе, и является его ахиллесовой пятой.

      К теме: Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?

      Так, намедни, китайский юань вновь озадачил своим падением, в немалой степени Россию, Центробанк которой за последний год более 60 млрд долларов перевел в юани, и установлением очередного антирекорда десятилетия – 7,15 юаня за доллар. В последний раз китайская национальная валюта так низко опускалась в далеком 2008 году, когда мировую экономику лихорадило от глобального кризиса.

      Но, если это курс на официальных торгах, то в офшорной зоне китайская национальная валюта и вовсе опустилась до отметки 7,19, что также для данного валютного рынка является рекордом.

      В свою очередь акции китайских компаний все как одна ушли в "красную зону", создав небывалый прецедент. И вот, что называется, не прошло и полгода, а президент США Дональд Трамп в ходе встречи G7 в Биаррице заявляет о том, что Китай предложил возобновить торговые переговоры, на что Вашингтон ответил согласием.

      В ответ, вице-премьер КНР Лю Хэ, на церемонии открытия выставки 2019 Smart China Expo в Чунцине отметил, что китайская сторона стремится решить эту проблему торговой войны посредством консультаций и сотрудничества в спокойном тоне.

      Что же, так или иначе, но Пекину придется пойти на встречу Вашингтону, и принять его условия. Ведь события последних месяцев ярко демонстрируют, что китайская экономика не настолько монолитна, чтобы противостоять США, а ответные удары очень дорого обходятся самому Китаю. И весьма примечательно, что, невзирая на все попытки огрызаться, в Пекине это прекрасно понимают и ищут возможность разрешить спор, в отличие, например, от России, которая продолжает в иных вопросах "назло маме морозить уши".

      Читайте также: В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публікації Новини політики Новини США Торгівля Китай
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