Підсумковий випуск новин за 21:00: Скупчення артилерії РФ на Донбасі. Зустріч Путіна і Трампа
У підсумковому випуску новин за 20 липня станом на 21:00 – Росія нагнала купу важкої техніки на окуповану частину Донбасу. Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ. Нові подробиці закритої зустрічі Путіна та Трампа. У Гельсінкі політики таки говорили про Донбас. Путін навіть запропонував провести на окупованих територіях референдум.
Також у випуску:
Другі роковини вбивства Павла Шеремета.
Жахливі ДТП на Миколаївщині та на Житомирщині.
Чи дадуть киянам теплу воду.
Джерело: 24 канал
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