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Підсумковий випуск новин за 21:00: Скупчення артилерії РФ на Донбасі. Зустріч Путіна і Трампа

Випуск новин 293 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 20 липня станом на 21:00 – Росія нагнала купу важкої техніки на окуповану частину Донбасу. Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ. Нові подробиці закритої зустрічі Путіна та Трампа. У Гельсінкі політики таки говорили про Донбас. Путін навіть запропонував провести на окупованих територіях референдум.

Також у випуску:

Другі роковини вбивства Павла Шеремета.

Жахливі ДТП на Миколаївщині та на Житомирщині.

Чи дадуть киянам теплу воду.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Дональд Трамп Володимир Путін Україна – Росія Випуск новин Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Зброя
Джерело: 24 канал
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