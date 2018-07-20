Підсумковий випуск новин за 21:00: Скупчення артилерії РФ на Донбасі. Зустріч Путіна і Трампа

У підсумковому випуску новин за 20 липня станом на 21:00 – Росія нагнала купу важкої техніки на окуповану частину Донбасу. Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ. Нові подробиці закритої зустрічі Путіна та Трампа. У Гельсінкі політики таки говорили про Донбас. Путін навіть запропонував провести на окупованих територіях референдум.

Також у випуску: Другі роковини вбивства Павла Шеремета. Жахливі ДТП на Миколаївщині та на Житомирщині. Чи дадуть киянам теплу воду.