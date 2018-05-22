Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?

Пик моды 2000-х на политические прогнозы астрологов, казалось бы, прошел. Но накануне выборов мы вновь слышим его звонкое эхо.

Самым известным постсоветским астрологом считают Павла Глобу. Это он предсказывал победу "светлой прически" Тимошенко, вероятную смерть Юлиану Семенову, 8-ми летнее правление Медведева и анонсировал распад Украины на 3 части...

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В предсказанный "черный" день Юлиан Семенов должен был лететь в самолете. Он отказался от полета и инфаркт застал его на земле. Писатель считает, что Глоба продлил ему жизнь.

Но вот с политическими прогнозами у Глобы куда сложнее. Из них сбывались либо гиперочевидные (о победах Путина и Медведева), либо очень размытые (терроризм, громкие судебные дела и т.п.). В подтверждение этому даю ссылку на его известное интервью 2009 года.

Фишка Глобы – в отсутствии конкретики. Как только он конкретизировал – сразу же ошибался. В октябре 2009 года в газетах пестрел его прогноз о том, что будущий президент Украины будет "править" не менее 10 лет, если отдаст преимущество "светлой прическе". Простыми словами, победить должна была Тимошенко. Но в жизни произошло другое.

Казалось бы, после такого публичного провала карьера Глобы должна была остановиться. Мол, кому нужен ошибающийся астролог, или даже шарлатан? Но нет, Глоба активничает и по сей день. Сейчас ему 64 года, он иногда записывает ролики для YouTube и появляется на публике, будучи странно похожим на комика Гарика Мартиросяна. Но одно изменение таки произошло. На тему политических побед в Украине Глоба предпочитает держать рот на замке.

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Другая же астролог, Наталия Барская, составила на этот год прогноз для пяти украинских политиков: Петра Порошенко, Владимира Гройсмана, Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка и Арсена Авакова. Он есть по ссылке здесь. Это просто "вода", ноль конкретики и интриги.

Еще один "великий" астролог Влад Росс в 2010 году предсказывал, что в 2012 году Тигипко станет мэром. Этот и остальной бред читайте по ссылке.

Почему астрологи ошибаются? Да потому что нет никакой магии. Есть психология и аналитические прогнозы со здравым смыслом. Есть рейтинги политиков и фокус-группы.

А еще есть желание зарабатывать деньги, пиарясь на громких политических фамилиях. Ведь вероятность, как в том анекдоте, 50 на 50. Но люди задают вопрос: если астролог выдумывает предсказания, то почему именно об ЭТИХ политиках?

Ответ банален и прост. Всем хочется легких денег. Ведь это проще всего: взять самого рейтингового политика и предсказать ему победу. Так было с Тимошенко в 2009 году, так будет с ней и в 2019.

Поэтому я беру на себя смелость предсказать следующее предсказание Глобы. Действуя по старой схеме, он снова предскажет победу Тимошенко. Да только в этот раз ему будет проще, ведь социология показывает результат покруче, чем анекдот про 50 на 50. А чего, он просто сделает вид, что в 2009 году поторопился ровно на 10 лет. Ошибочка, знаете, вышла. Не судите строго.

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