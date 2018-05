Постпред США в ООН демонстративно покинула засідання, не вислухавши посла Палестини

Таку заяву в Радбезі ООН зробила постпред США Ніккі Гейлі, передає Handelsblatt.

Читайте також: США заблокувало розслідування щодо сутичок в Секторі Гази

За її твердженням, жоден член ООН "не діяв би у такій ситуації стриманіше, ніж Ізраїль". Натомість представник Палестини в ООН Ріад Мансур накинувся з обвинуваченнями на США та закликав Радбез засудити вбивства. Гейлі промову посла не вислухала, покинувши засідання.

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLe pic.twitter.com/wxQIt4K7x6