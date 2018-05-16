Постпред США в ООН демонстративно покинула засідання, не вислухавши посла Палестини

У США вважають, що насильство на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, внаслідок якого 14 травня загинуло понад 50 палестинців, не було пов'язано з відкриттям американського посольства в Єрусалимі. До сутичок демонстрантів підштовхнув рух ХАМАС.

Таку заяву в Радбезі ООН зробила постпред США Ніккі Гейлі, передає Handelsblatt.

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За її твердженням, жоден член ООН "не діяв би у такій ситуації стриманіше, ніж Ізраїль". Натомість представник Палестини в ООН Ріад Мансур накинувся з обвинуваченнями на США та закликав Радбез засудити вбивства. Гейлі промову посла не вислухала, покинувши засідання.

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLe pic.twitter.com/wxQIt4K7x6 — ABC News (@ABC) 15 травня 2018 р.

На думку постпреда Кувейту в ООН Мансура Аль-Отейбі, Ізраїль порушив міжнародне право, і тому Радбез повинен втрутитися, щоб захистити неозброєних палестинців. У свою чергу, постпред Ізраїлю Дані Данон наполіг на тому, що у кровопролитті винна організація ХАМАС, оскільки з точки зору Ізраїлю, її солдати "захищали кордон", зауважує видання.

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Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрилося посольство США, яке перенесли із Тель-Авіва. Приводом цьому послугувало визнання Дональдом Трампом Єрусалиму як столиці Ізраїлю у грудні минулого року.



Перенесення амбасади із Тель-Авіва спровокувало численні сутички на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, внаслідок яких загинуло щонайменше 58 палестинців. Білий дім назвав палестинський ісламістський рух "ХАМАС" винним у загибелі демонстрантів.



У Туреччині, за рішенням президента країни Реджепа Ердогана, оголошено триденну жалобу після зіткнень на адміністративному кордоні Сектора Гази й Ізраїлю.