Постпред США в ООН демонстративно покинула заседание, не выслушав посла Палестины

В США считают, что насилие на границе между Израилем и Сектором Газа, в результате которого 14 мая погибли более 50 палестинцев, не было связано с открытием американского посольства в Иерусалиме. К столкновениям демонстрантов подтолкнуло движение ХАМАС.

Такое заявление в Совбезе ООН сделала постпред США Никки Хейли, передает Handelsblatt.

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По ее утверждению, ни один член ООН "не действовал бы в такой ситуации сдержаннее, чем Израиль". Зато представитель Палестины в ООН Риад Мансур набросился с обвинениями на США и призвал Совбез осудить убийства. Хейли речь посла не выслушала, покинув заседание.

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLe pic.twitter.com/wxQIt4K7x6 — ABC News (@ABC) 15 травня 2018 р.

По мнению постпреда Кувейта в ООН Мансура Аль-Отейби, Израиль нарушил международное право, и поэтому Совбез должен вмешаться, чтобы защитить невооруженных палестинцев. В свою очередь, постпред Израиля Дани Данон настоял на том, что в кровопролитии виновна организация ХАМАС, поскольку с точки зрения Израиля, ее солдаты "защищали границу", отмечает издание.

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Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось посольство США, которое перенесли из Тель-Авива. Поводом этому послужило признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля в декабре прошлого года.



Перенос посольства из Тель-Авива спровоцировал многочисленные столкновения на границе между Израилем и Сектором Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 58 палестинцев. Белый дом назвал палестинское исламистское движение "ХАМАС" виновным в гибели демонстрантов.



В Турции, по решению президента страны Реджепа Эрдогана, объявлен трехдневный траур после столкновений на административной границе Сектора Газа и Израиля.