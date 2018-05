Постпред США в ООН демонстративно покинула заседание, не выслушав посла Палестины

Такое заявление в Совбезе ООН сделала постпред США Никки Хейли, передает Handelsblatt.

По ее утверждению, ни один член ООН "не действовал бы в такой ситуации сдержаннее, чем Израиль". Зато представитель Палестины в ООН Риад Мансур набросился с обвинениями на США и призвал Совбез осудить убийства. Хейли речь посла не выслушала, покинув заседание.

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLe pic.twitter.com/wxQIt4K7x6