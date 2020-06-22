Партія "Голос" не голосувала за призначення нового уряду Дениса Шмигаля. А сьогодні веде активну боротьбу проти міністра Арсена Авакова та блокує призначення людей, які працювали в часи Януковича.

Про позицію "Голосу", кадровий голод в країні, зарплати депутатів та фінансування партії – читайте в другій частині інтерв'ю з головою фракції "Голос" Кірою Рудик у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

Про позицію "Голосу"

Останній тиждень депутати, зокрема і ви відзначилися тим, що були в перших рядах на усіх акціях протесту з вимогою відставки Авакова, на підтримку Стерненка, проти нового кандидата в міністри освіти. Там скрізь були ваші депутати, і вони були дуже активні. Це нова стратегія "Голосу"? Ви будете тепер такими більш радикальними, активними? Ви хочете бути такими?

Це почалося не 2 тижні тому. Це почалося 3 місяці тому, коли ми вперше зрозуміли, що позиція, коли ми допомагаємо будувати Українську державу і, швидше, конструктивно спостерігаємо за тим, що відбувається, не працює. 3 місяці тому, коли з’явився новий уряд, ми вийшли на трибуну і пішли з зали парламенту з позицією, що країна рухається в неправильному напрямку, що новий уряд не принесе нам процвітання. Він абсолютно неадекватний, непрофесійний і поверне нас в часи Януковича.

Читайте першу частину інтерв'ю Що буде з "Голосом" без Вакарчука та кому зручний Аваков: інтерв'ю з Кірою Рудик

Після того в нас було і декілька акцій протесту, і вихід на Банкову, і акція під ОП, де ми показували свої позиції щодо Тристоронньої контактної групи, щодо будь-яких перемовин з Росією. Зараз просто вони активізувалися, тому що активізувалося й політичне життя. Це й історія в Кагарлику, і в Броварах, проти яких ми не могли пройти повз. Паралельно активізувалися суди. І це все разом – як великй сніжний ком, якому ми кажемо: "Ні, так не буде".

Дивіться повне інтерв'ю з Кірою Рудик у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі:

Мене зараз часто запитують, які хороші закони ми повинні зробити у Верховній Раді на наступні пів року. І моя відповідь – що які б хороші закони ми не зробили, вони не будуть виконуватися, бо вони й зараз не виконуються. У нас є достатньо хороших законів. Це не буде мати жодного змісту. У який спосіб виконуються закони? Це виконавча влада і силовики.

Уряд Гончарука був невдалий, в основному, тому що у них не було впливу на силовиків і можливості перебудовувати цю систему. Тому що у них був вічний міністр Аваков, який був 6 років. Це вже 7 рік пішов, коли він "реформує" наші силові структури. Поки вони не будуть реформовані, і будуть управлятися зверху вниз, використовуватися для політичних впливів, ми нікуди не будемо рухатися як країна. Це вже абсолютно очевидно для мене.

Саме тому нашу боротьбу ми починаємо з того, що потрібно змінювати спосіб, яким керуються наші силовики, як вони змінюються, як ця система працює. Тому що не можна створювати однією рукою "інвест-няню", а іншою рукою одягати цю "інвест-няню" у всі шоломи з однаковим написом, давати їм кийки і казати: "Вперед, робіть те, що вам подобається". Це просто не спрацює. І вже зараз бачимо, що це не працює. Скільки зараз інвестицій не заходять в нашу країну, а відтікають? Скільки IT-компаній відкрилося в Україні за останні пів року?

Нуль?

Ви знаєте, не нуль, але набагато менше, ніж у той же час 2019 року. Це просто відбувається, тому що люди бачать тренд "вниз". У 2019 році ми бачили тренд "вгору". Здавалося, що все буде тільки краще.

Тренд розвитку ви маєте на увазі?

Тренд "вгору" – це тренд розвитку. Здавалося, що все буде краще. Що прийде нова влада, яка буде розуміти, у який спосіб повинен бізнес взаємодіяти з силовими структурами, яка збалансує цю систему, яка зможе скерувати державу у такий спосіб, щоб вона допомагала людям розвиватися. Ми зараз бачимо, що це працює зовсім навпаки. Які найкращі закони ти можеш написати? Якщо вони будуть потім по пів року лежати на підписі в президента, і потім ніхто їх не буде виконувати, і ніхто не може змусити наш уряд їх виконувати, то діла не буде.

Ми зараз поговоримо і про президента, і про закони, і про Авакова. Спершу закінчимо тему з тим, якою буде партія і фракція. Я так розумію, що це, в принципі, ребрендинг. Я так розумію, що сам Вакарчук був дещо проти такого агресивного образу і агресивної поведінки депутатів фракції. Я думаю, що він вас стримував. І саме тому ви зараз на барикадах, ви з фаєрами, ви на всіх акціях протесту в перших рядах. Чи я права?

Ні, Вакарчук нас не стримував. Він привів нас у парламент. Ми йому за це дуже вдячні. Він допомагав нам зрозуміти, якими ми є. Зараз ми точно знаємо, проти кого і чого ми боремося. Зараз уже без нього в парламенті будемо продовжувати вести цю лінію і боротися проти несправедливості і свавілля.

Про закони

Закони на підтримку бізнесу працюють? Ви як бізнесвумен можете їх оцінити?

Так, вони працюють. Це скасування ЄСВ (Єдиний соціальний внесок – 24 канал) на час карантину, і скасування будь-яких перевірок – вони працюють. Це те, що ми проконтролювали.

Це відчутне полегшення для бізнесу? Скасування ЄСВ?

Це щось, це те, що треба було зробити, але в 20 – 30 разів більше. Але це те, що ми могли зробити нашими силами, маленькою парламентською фракцією. Є багато питань, які були прийняті завдяки нам.

Я думаю, є речі, які ви просто не дали зробити.

Так, зараз ми розуміємо нашу місію як опозиції, особливо в умовах, коли до влади починають приходити люди часів Януковича – це не дати їм прийти до влади. Це не скасувати речі, які вже працювали. До прикладу, ЗНО, відставка міністра Ємця, який казав, що всі пенсіонери повинні померти, і багато інших речей, які могли статись, якби не фракція "Голос", яка виходила і казала, що це неправильно, яка підходила до своїх колег з монобільшості і просила не давати за це голоси. І зараз – коли ми боремось проти Шкарлета і будемо боротись проти кожного міністра, який буде приходити вже корумпований з намірами змінити систему на гірше.

Що відомо про Сергія Шкарлета? У 2010 році Шкарлет став наймолодшим ректором в Україні, очоливши Чернігівський національний технологічний університет.



Балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". За його словами, Віктора Януковича він підтримував ще з 2004 року. У 2015 році висувався у місцеві депутати вже від "Блоку Петра Порошенка". У червні 2020 року



Сьогодні Шкарлета хочуть призначити міністром освіти і науки. У 2010 році Шкарлет став наймолодшим ректором в Україні, очоливши Чернігівський національний технологічний університет.Балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". За його словами, Віктора Януковича він підтримував ще з 2004 року. У 2015 році висувався у місцеві депутати вже від "Блоку Петра Порошенка". У червні 2020 року у його двох монографіях та одній статті виявили суцільний плагіат. Сьогодні Шкарлета хочуть призначити міністром освіти і науки.

Про Шкарлета та "кадровий голод" в країні

Депутати "Голосу" були на комітеті, де забракували кандидатуру Шкарлета, але її все одно можуть винести в зал?

Вони спробують. Бо я чула, що президент дуже злий і на голову комітету, і на фракцію, бо йому не дають зробити те, що він хоче. Я думаю, вони спробують ще раз.

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А чому він зупиняється на таких одіозних персонажах?

Бо я думаю, що ніхто не хоче йти працювати в цей уряд. Яка адекватна людина вирішить покласти свою кар'єру на уряд, який можуть достатньо швидко розпустити, в якому працюють непрофесійні люди – це ми можемо побачити по результатах роботи їхньої, коли в тебе не буде гарної команди і не буде розуміння, що робити і як робити? Хто реально зараз адекватний вирішить: "Так, я хочу бути міністром"? Ні. Я думаю, що "слуги" вже шукали. І вони не можуть знайти.



Сергій Шкарлет / Фото з Вікіпедії

Тобто Шкарлет тут, бо це єдина людина, яка погодилась?

Ви б не погодились піти міністром?

Я думаю, що багато, хто не погодиться, коли бачить, як президент з тими людьми вчиняє, коли вони стають непотрібними і збирають на собі весь негатив.

Звичайно, це, як кажуть, піти і спалити себе. Навіщо? Якщо ти йдеш змінити систему освіти і тобі президент каже: "Ти зміниш систему освіти, ось карт-бланш", то окей. Але ти знаєш, що ти йдеш не робити якісь зміни, і потім ти прийдеш на зустріч, як це було в Нефьодова і Верланова, і тобі кажуть: "Ти звільнений".

Але у президента мають це розуміти, бо в нього і на початку не було великого вибору людей, яких він міг призначати на ті чи інші посади. З самого початку в нього був "кадровий голод". А після відставки міністрів уряду Гончарука це взагалі стало проблемою. Невже цього не розуміють?

Це, напевно, краще у них запитати. Мені здається по останніх інтерв’ю, що президент реально живе в такій теплій-теплій ванні.

"Уряд Шмигаля – це повзучий реванш назад"

Ви думаєте проблема в його оточенні?

Яке каже, що все нормально і це якось все зміниться. Але дивіться, Гончарук, його міністри і ця команда реформаторів – це ж були символи того, що будуть зміни. А міністри Шмигаля – вони символи чого? Для мене це повзучий реванш назад. Хто з адекватних професійних людей захоче стати частиною повзучого реваншу? Це, якщо б на "ворк.юа" було оголошення про посаду міністра, то був би підпис: "Допоможіть людям Януковича повернути нашу країну у 1995 рік".

До речі, про повзучий раванш. Як вам таке сусідство у парламенті, як Медведчук, Рабінович, Бойко?

Добре, що їх стільки, скільки їх є. Я думаю, що в наступному парламенті їх може бути набагато більше. Це страшно. Зараз ми можемо приймати рішення без них.

"Я не так собі уявляла роботу депутата"

Зараз ви в парламенті – новачок. Ви собі так уявляли роботу народного депутата?

Ні, звичайно, що ні.

А що не так?

Насамперед в мене було відчуття, що закони, які ми приймаємо, президент і уряд візьмуть і скажуть: "Ну все, це чудовий закон, ми зараз візьмемо його і виконаємо". Насправді закони, які ми приймаємо, їх треба потім буде ще всім впихнути в горло, щоб їх виконували. Це називається парламентських контроль. Він дуже слабкий в країні, в народного депутата дуже мало можливостей. Бо коли ти приходиш в якесь міністерство і кажеш, що ось є такий закон, чому ви його не виконуєте, то там кажуть: "Ну, а що ти нам "здєлаєш?".

Що не працює?

Багато чого не працює. В нас закони, які потрібні нашій країні, але вони не виконуються.

Тому що не працює система покарання?

Тому що не працює система покарання, не працює система судів. В нас є тут 2 проблеми – система заточена під керування зверху вниз, по-друге, що вона заточена дуже погано. Тобто, коли президент виходить у каже: "Кожній людині – по тисячі гривень". Але він не може цього сказати, бо потім до нього потім приходять міністри і кажуть, шо грошей нема.

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До прикладу, візьмемо доплати лікарям у 300%, всі тоді сказали: "Лікарям доплатимо!" Не було жодної людини, яка б сказала, що ні. Міністр сказав, що зробимо. І що? Вони отримали якусь частину доплат за березень, а зараз вже червень. Це те, як працює держава. Бо всі готові були це зробити, але не змогли.

Дивлячись на те, яке все неефективне зі середини парламенту, то ви ще не пожалкували, що пішли туди?

Ні, я абсолютно впевнена, що ми там є по причині. Перша причина – це те, чому ми можемо запобігти, будучи з одного боку патріотичними, а з іншого – некорупційними людьми. А друга причина – це зрозуміти, як працює система, щоб потім прийти з новими силами і змінювати її.

Про корупцію в парламенті

Чи стикались ви з корупцією у парламенті? Кажуть, що там дають гроші за голосування, виплачують гроші в конвертах депутатам, як зарплату. Чи знаєте ви про такі речі в інших фракціях?

Так, я чула про таке. Особливо це стосувалось банківського закону. Там були пропозиції у 60 тисяч доларів за те, щоб не прийти в зал в день голосування або вийти в туалет.

Ви потенційно знаєте, хто брав ці гроші? Це можна подивитись в день голосування, кого не було...

Так, можна подивитись, кого не було в день голосування з якихось причин. Такі речі були. Є хороші новини, що в цьому парламенті корупція не така яскрава, як в попередніх, але вона існує.

Довідка. В день голосування за "антиколомойський" закон у першому читанні засідання Ради пропустили 28 депутатів.

Закон про референдум

Наскільки зникла в парламенті та практика, коли депутати воювали за голосування якихось їм потрібних законів чи за потрібні президенту законопроєкти?

Зараз монобільшість голосує за потрібні президенту законопроєкти. До прикладу, законопроєкт про референдум дуже-дуже поганий, і депутати за нього проголосували.

Він поганий, тому що, по-перше, посилює владу президента дуже сильно, а по-друге, він абсолютно відірваний від реальності, він дозволяє нашій країні робити все, що завгодно.

Після розпаду Радянського Союзу в нас був референдум, де більшість людей проголосували лишитись у складі Радянського Союзу і майже така сама кількість проголосувала після розвалу за те, щоб вони жили в незалежній країні. Тому питання референдуму залежить від того, хто ставить запитання. До прикладу, воно може бути таке: "Ви хочете закінчення війни з Росією?" Ви хочете?

Так.

Добре, чудово, тоді президент може йти на поступки Росії, тому що народ хоче припинити війну. Тобто це ж абсолютна маніпуляція, і в умовах, де нас контролюються ЗМІ олігархами, в умовах, де чесні вибори проводяться галочками вручну, ми кажемо, що великі питання треба вирішувати референдумом і паралельно ще додаємо туди електронний референдум.

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Тобто в країні, де дані незахищені, криптозахисту, кіберзахисту не існує, це можна буде підробити. Ми – країна, яка перебуває у війні. Не треба далеко ходити, хто це може зробити. Тобто ризиків від цього є дуже багато. І це, відповідаючи на ваше запитання щодо того, чи виконує парламент певні забаганки президента.

Вчорашній закон про референдум – це забаганка президента.

Тому що він у такий спосіб буде проводити питання і відповіді, які важливі конкретно для нього.

Чому "слуги" проголосували за нього, якщо вони розуміють, що він небезпечний?

Вони кажуть: "Ну, президент дуже сильно попросив".

Але вибірково виконують дуже великі прохання президента.

Так.

Якби фракція "Голос" була більшою в парламенті, чи були б ви ефективніші?

Так, звичайно. Якби ми були більшими, то хтось інший був би меншим, і тоді у нас було б більше впливу чи більша можливість дати чи не дати голоси. Тут же питання – чи зможе закон набрати 226 голосів. І в нас є 20 голосів у цьому. Якби було більше, у нас була б можливість робити більше. У нас була б можливість бути блокуючим пакетом, який говорить, що ні, наприклад, закон про референдум ви не приймете, тому що ми – проти. Або закон про, не знаю, що завгодно, що в нас такого останнього поганого було?

Може, закон, яким виділили МВС додаткові гроші.

Так, або це. Це взагалі.

А фракцію "Голос" колись просили допомогти в голосуванні якихось важливих для президента ініціатив?

Так, таке буває. Звичайно, великі законопроєкти, які потребують підтримки людей з різних фракцій, то до нас підходять і просять підтримати.

В обмін, наприклад, на щось?

В обмін на щось. І з іншими фракціями – це можуть бути якісь поступки, з нашими – це завжди дуже смішно, тому що ми завжди кажемо: "Прийміть наші правки", або: "Ми вважаємо, що цей закон недопустимий, ми взагалі не дамо нічого". Про землю – гарний приклад. Ми казали: "Ні, ми голосувати не будемо, прийміть наші правки". Прийняли.

Їм були дуже потрібні ваші голоси, тому вони погодились на це?

Так.

А взагалі ви вважаєте закон про землю корисним у тій формі, якій його прийняли – такій компромісній формі?

Я думаю, що буде залежати дуже сильно від того, хто його буде виконувати. Враховуючи, що зараз не зрозуміло, хто його буде виконувати, то таких радикальних змін, які він мав принести для нашого ринку, не відбудеться. Тобто, як галочка, що ринок відкрився, – так. Ми тепер перестали бути таким "зімбабве" для іноземних інвесторів. Але чи буде він дійсно відкритим, ринковим – ні, не буде.

"Вакарчук шкодував, що не пішов в президенти"

Повертаючись до ефективності "Голосу" в парламенті, особисто вам не здається, що було фатальною помилкою Вакарчука не піти тоді на президентські вибори? Що якби він тоді це зробив, пішов і навіть не переміг, то фракція "Голос" була б на порядок більшою в парламенті?

Це важко сказати. Ці події відбувалися, коли я була ще дуже далека від політики. Це було в паралель з тим, коли я все ще була в транзишн у своїй компанії в Amazon. І мені важко судити про те, як відбувалися б тоді події, як би вони вплинули на зараз.

Ви тоді стежили за політикою?

В мене було багато речей в реальному житті, які потрібно було робити. Люди, за яких я відповідала, задачі, які потрібно було виконувати.

Але ви з самим ним ніколи про це не говорили? Він не шкодував за тим, що не пішов на президентські вибори?

Він шкодував, як все вирішилося. Тобто – що відбувається в країні зараз. І я думаю, кожен з нас думав: "А що б я міг змінити, якби я вчинив інакше?"

Тобто, він думає, що якби він тоді пішов, то могло б бути щось інакше?

Це, напевно, краще в нього запитати, що він думає. Але ми говорили про те, що кожен з нас міг би зробити, щоб зараз не відбувалась ось така ситуація. В основному, це стосується реваншу, старих людей у владі і цих небезпечних перемовин з Росією.



Святослав Вакарчук / Фото 24 каналу

Повертаючись до запитань про "Голос", про те, що ми зробили. Наприклад, ви знаєте, що ми єдина фракція, яка створила план альтернативи мінським домовленостям – холодної деокупації? Що потрібно робити для того, щоб ми одного дня змогли повернути собі Донецьк, Луганськ і Крим?

Я читала той план, але я так розумію, що на Банковій усі плани, крім їхніх особистих, не читають.

Так, це правда. З іншого боку, зараз вже ми бачимо у деяких інтерв'ю і Єрмака, і тих людей, які беруть участь зараз у Тристоронній контактній групі, вони говорять так, що ця ідея про те, що потрібне довготривале припинення вогню, вона вже у повітрі, і що про неї вони вже говорять. Ну добре, ми дуже щасливі.

Про місцеві вибори та розпуск Ради

Що буде робити партія "Голос" з рейтингами? Чи маєте ви план далі боротися за місце в парламенті? Я маю на увазі – в Раді наступного скликання. Що ви будете робити на місцевих виборах? Як ви плануєте покращувати свою ситуацію?

По-перше, короткотривалий план – це, звичайно, підготовка до місцевих виборів. У нас основна задача – це не змінитись-змінитись, тому що ми ніколи, фактично, не змінювалися. Ми такі, якими й були, але голосніше і чіткіше доносити свою позицію. Я думаю, що за останні кілька тижнів ми достатньо чітко її доносили, і будемо продовжувати це робити.

Більше ніж, я думаю.

Так, це те, що, я вважаю, зараз потрібно для того, щоб люди могли відповісти – про що партія "Голос". Якщо будуть позачергові парламентські вибори, ми, звичайно, будемо йти на них і намагатися вибороти більше місць у парламенті.

Як ви думаєте, чи є зараз якісь ознаки того, що можуть бути позачергові вибори парламентські?

Так.

Тобто, ви думаєте, Раду можуть розпустити?

Так, я думаю, якщо ситуація не стабілізується, її можуть розпустити.

Не стабілізується, в питанні, якщо "слуги" не почнуть голосувати так, як треба президенту?

Так.

Це може відбутися не раніше, ніж восени, я правильно розумію?

Так. Але я думаю, зараз у нас лишилося 2 робочих тижні саме пленарних, я думаю, якщо в цей момент президент зрозуміє, що вже ситуація увійшла в клінч, то він зможе розпустити Раду.

Якщо будуть позачергові вибори, якщо "Голос" на позачергові вибори іде без Вакарчука, ви думаєте в "Голосу" буде шанс?

А ви думаєте в "Голосі" був тільки Вакарчук?

З тих, кого знали люди так масово, був, я думаю, тільки Вакарчук. Інших знав фейсбук, але це окрема аудиторія. А більшість людей, які голосують, знали тільки Вакарчука. Вам треба щось, якесь нове обличчя.

У нас є декілька людей в запасі.

Ви про Притулу? Він буде висуватися від "Голосу" на місцеві вибори?

Ви не повірите, скільки людей мені ставлять це питання.

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Я вірю. І Притулі так само. А коли ви вже будете готові відповісти на нього?

В серпні. В кінці серпня у нас буде з'їзд, на якому ми будемо висувати всіх кандидатів у мери. І там з’їзд прийме рішення, хто йде в мери від "Голосу" на Київ.

Якщо вибори місцеві будуть у жовтні за графіком, то це може надто пізно. Так, як було минулого разу.

Можливо, ми зробимо з'їзд трошки раніше.

"Нашим досягненням має бути не відставка Авакова, а зміна системи"

Ви сказали – щоб виборці зрозуміли, про що партія "Голос". А про що партія "Голос"?

Партія "Голос" – про справедливість. Про те, що в момент, коли ми всі боролися з зовнішнім ворогом, у нас з’явився ворог внутрішній. Це міліцейська держава, яка працює за власними правилами, і яка впливає на кожного з нас. І яка, власне, не дасть жодній реформі, жодній зміні відбутися в нашій країні. Це той ворог, який виріс за нашими спинами, і проти якого ми боремося. Ми боремося проти нього чітко: це несправедливість у судах, несправедливість у правоохоронних органах, несправедливість у міністерствах, які за це відповідають. Тому ми дуже послідовні і будемо послідовно проти цього боротися.

Ви думаєте, якщо єдиним таким великим публічним здобутком фракції "Голос" в парламенті буде відставка Авакова, ви будете вважати свою місію виконаною?

Ні. Нашим досягненням повинна бути не відставка Авакова, а зміна системи. І це те, чого ми прагнемо. Зараз ми спілкуємося з різними експертами щодо плану того, як цю систему змінювати. У нас є свої напрацювання, свої закони.

Але у нас також є і багато людей, які зараз долучаються зі своїми ідеями. Для того, щоб крім економічного плану "Голосу", плану деокупації, у нас був план – що потрібно зробити для того, щоб через 3 роки "Кагарлик" був неможливий, через 5 років – "Бровари" були неможливими. Для того, щоб наступного кожного президента не судив новий президент. Для того, щоб суддя Вовк не судив наступних людей, які будуть при владі. Для того, щоб у нас була неможливою справа Шеремета, і в кожної людини не було запитання, що вона може або дати себе вбити, або померти, як Катя Гандзюк, або сісти, як намагаються посадити Сергія Стерненка за самозахист. Оці запитання, на які потрібно знайти відповідь. У нас ці відповіді є частково. Ми отримаємо їх повністю і з цими відповідями будемо йти далі.

Про зарплати депутатів

Яка зарплата народного депутата? І чи вистачає колишній бізнесвумен Кірі Рудик депутатської зарплаті на життя?

35 тисяч гривень. Ні, не вистачає. Я прийшла в політику з "подушкою" такою достатньою і зараз я її використовую.

Чи є доплати людям, які не мають такої "подушки", як у вас?

Ні, немає, це велика проблема.

Як виходите з неї?

Наразі – ніяк. Ми розуміємо, що після місцевих виборів нам потрібно буде щось придумати.

Ініціювати питання підвищення депутатських зарплат?

Або ініціювати питання, або спробувати допомогти тим людям, в яких є така необхідність, влаштуватись на викладацьку діяльність, тобто отримувати доплати. Нам тоді треба буде з них зняти певну роботу по роботі в фракції, щоб вони могли заробити собі на життя.

А якою б мала бути депутатська зарплата?

Мені важко сказати, яка має бути сума, щоб вона могла покривати всі потреби.

І від бажання заробити на чомусь іншому...

Дивіться, я вважаю, що ніяка зарплата не утримує від бажання заробити на чомусь іншому. Це такий блок всередині – ти або готовий брати хабарі, або ні. І це не так сильно залежить від того, скільки тобі доплачують. Люди, які тобі дають хабарі, завжди зможуть дати більше. Але питання в тому, щоб дійсно мати можливість жити спокійно, не переживаючи, чи буде в тебе можливість заплатити за квартиру або підтримати себе чи свою сім'ю, його потрібно вирішити.

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Держава дає дуже багато пільг для депутата, і для держави народний депутат виходить дуже дорогим. Якби ці пільги переформатувати в гроші, які даються на руки, то я впевнена, що зарплата могла бути більшою.

Про фінансування "Голосу"

Хто фінансує партію "Голос" і чи розумієте ви, скільки доведеться витрати на місцеві вибори?

Зараз партію "Голос" фінансує держава і в нас залишились гроші з парламентських виборів. Їх ми плануємо використати на місцеві вибори.

Але їх не вистачить...

Я розумію це, саме тому ми боремося за те, щоб зменшити застави на місцевих виборах. Тоді в нас буде можливість піти у всіх місцях, де ми схочемо піти. Інакше нам буде складно і ми будемо фандрейзити у середнього і малого бізнесу, який нас підтримує навіть зараз.

Вам постійно закидають, що вас фінансує Пінчук...

Ні, нас не фінансує Пінчук.