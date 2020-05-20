Про що домовилися Україна та Єврокомісія: Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Політики, зокрема, обговорили співпрацю України та ЄС. Також головною темою розмови стала ситуація з коронавірусом і подолання наслідків пандемії.

Про телефонну розмову Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн повідомила президентська пресслужба. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті українського президента.

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Про що говорили Зеленський і фон дер Ляєн

Основні теми:

координація зусиль, спрямованих на подолання наслідків епідемії коронавірусу в Україні та Європейському Союзі,

узгодження кроків з метою поступового виходу з карантину.

Володимир Зеленський, зокрема, зазначив, що Україні завдяки своєчасно запровадженим заходам вдалося запобігти найгіршому сценарію. За його словами, Київ уважно стежить за заходами ЄС щодо боротьби з COVID-19.

Також він подякував за оголошений Єврокомісією пакет підтримки України у 190 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на подолання наслідків інфекції.

Зеленський повідомив, що кошти буде спрямовано на:

підтримку системи охорони здоров’я та економіки,

допомогу вразливим групам населення, а також малому та середньому бізнесу,

підтримку громадянського суспільства та судової реформи,

реалізацію "Європейської зеленої угоди".

Також український президент подякував голові Єврокомісії за рішення Єврокомісії започаткувати чергову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 мільярда євро.

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Нам необхідна двостороння допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів. Ми є готовими до конструктивної співпраці з метою швидкого започаткування та реалізації цієї програми макрофінансової допомоги,

– підкреслив Зеленський.

Водночас сторони:

відзначили активний політичний діалог між Україною та ЄС, що триває попри поточну кризу;

домовилися про подальші контакти.

Що ще обговорили політики

Співпраця України та ЄС

Мовиться про:

поглиблення співпраці в медичній галузі,

забезпечення "зелених коридорів" для безперешкодного руху товарів Європою,

можливе відновлення авіасполучення,

залучення України в ролі спостерігача до Комітету ЄС з питань охорони здоров’я.

Зеленський і фон дер Ляєн поділяють думку, що криза, спричинена коронавірусом, не має зашкодити вільному руху товарів та обмежувати двосторонню торгівлю.

Нова програма МВФ

Зеленський розповів, що найближче підписання банківського закону відкриває шлях до нової програми МВФ. Зокрема, Україна та Фонд домовилися, що протягом наступних тижнів Україні буде перераховано другий транш попередньої, Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро.

Безпекова ситуація на Сході України

Зеленський подякував за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

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Урсула фон дер Ляєн привітала українського президента з першою річницею на найвищій посаді. Також вона відзначила прогрес України у впровадженні реформ.