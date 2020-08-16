Ввечері 16 серпня з ізоляторів Білорусі почали випускати тих, кого затримали під час протестів 9 – 13 серпня. Останні спалахнули після оголошення перших підсумків виборів президента країни.

Люди повертаються на волю

У Мінську біля сумнозвісного СІЗО на Окрестіна зібралися волонтери та влаштували тут мітинг. Водночас активісти роздавали воду, їжу та ліки, а медики та юристи надавали свою допомогу. Про це пише ТАСС.

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Після участі у марші "За свободу"сюди прибула одна з лідерок об’єднаної опозиції Марія Колекснікова. Політикиня подякувала лікарям за допомогу мітингувальникам, що постраждали під час протестів. Також вона заявила, що зміни в країні – незворотні.

Зараз починається найскладніша робота. Але ми вже перемогли, перемогли страх,

– наголосила Колеснікова.

Водночас з’явилася інформація, що до СІЗО мають прибути працівники прокуратури, аби переглянути справи. Тому активісти припустили, що відпустять усіх, у кого не було грубих правопорушень. Чи прибули прокурори – наразі невідомо.

Щоправда, згодом все ж з’явилася про те, що відпускають перших людей. Зокрема. На волю випустили діджеїв, що під час мітингу увімкнули пісню "Перемен".

За деякий час випустили ще кількох людей. У їхньому числі перебував і 30-річний Сергій Шкут. Чоловіка затримали, коли він ішов на роботу. Сергій розповів, що його сильно били в найперший день. Але зараз він почувається прекрасно.

Ситуація у Бресті

Тут також біля СІЗО зібралися мітингувальники, були присутніми й родичі затриманих. Більше того, 16 серпня мали закінчитися для багатьох обов’язкові 72 години тримання під вартою.

Опозиційні білоруські телеграм-канали повідомляють, що жителям міста вдалося домогтися звільнення всіх затриманих. А відповідне рішення ухвалила Генеральна прокуратура Білорусі.

На підтвердження цього в мережі з’явилися відео, як під оплески з СІЗО виходять мітингувальники.

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У Бресті з СІЗО випускають затриманих мітингувальників: дивіться відео

Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.

А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.