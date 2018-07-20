Путін може почати "підривати" НАТО саме з Чорногорії, – колишній постпред США в ОБСЄ

Глава Білого дому Дональд Трамп в інтерв'ю Fox New назвав Чорногорію "агресивною" та припустив, що зобов'язання захищати її можуть втягнути США у Третю світову. Більшість експертів вважають, що таким чином президент США завдав додаткової шкоди НАТО і публічно поставив під сумнів Статтю 5 Північноатлантичного договору.

Цей випадок цікавий ще й тому, що Путін, бажаючи підірвати солідарність НАТО, може почати саме з Чорногорії, прогнозує у статті для The Washington Post колишній постійний представник США в ОБСЄ Даніель Байєр.

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У 2008 році Путін заявив здивованому Джорджу Бушу, що Україна – це не країна. Схоже, під час зустрічі тет-а-тет 16 липня глава Кремля сказав Трампу – в тій чи іншій формі – що "агресивна" Чорногорія не повинна бути в НАТО?

– запитує автор публікації.

Байєр пригадує, як російські представники в ОБСЄ часто висловлювалися проти вступу Чорногорії в НАТО. Згодом він зрозумів, що вони так активно створювали перешкоди для членства цієї країни в Альянсі тому, що знали, що в результаті у них стане менше можливостей маніпулювати Чорногорією і "шахова фігура буде прибрана з дошки, на якій вони прагнуть кинути виклик Європі".

"І дійсно, після запрошення щодо вступу Чорногорії до НАТО Росія продовжила ставити країні палки в колеса, розпалюючи внутрішні розбіжності шляхом пропаганди, оплачених протестів і навіть спробою перевороту. Але Нічого не вийшло", – продовжує дипломат.

Зараз Росія веде ту ж гру в країні, яка незабаром стане називатися Північною Македонією, додає Байєр.

"Путін хоче мати можливість дестабілізувати Чорногорію і маніпулювати нею не тому, що у нього така політика щодо неї: він хоче використовувати Чорногорію як пішака у більшій грі. Він хоче, щоб південний схід Європи був місцем, де можна розпалювати безлади, посилювати напруженість і відволікати увагу та ресурси Європи. Він також бажає підірвати правила міжнародної системи, показуючи, що у нас немає волі, щоб забезпечити їх дотримання. Путін прагне випробувати рішучість міжнародної спільноти не одноразово, а раз у раз і щоразу в більшому масштабі. Росія порушила суверенітет Молдови, потім Грузії, потім України. Можливо, наступна мета – країна НАТО", – припускає екс-постпред США в ОБСЄ.

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