Путін посилює тиск на Україну, але його можна зупинити, – експерт

Путін зараз іде в наступ на Україну, виставляючи умови президенту Зеленському щодо їхньої зустрічі. В Кремлі зрозуміли елемент політичної нестабільності в Україні. І досягнення попередніх років під загрозою.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Мовиться, зокрема, про заяву Путіна, що президент Зеленський повинен говорити з бойовиками і про необхідність зняття економічної блокади з ОРДЛО.

В Кремлі подивилися, що Україна дала слабину, і хочуть посилити свій тиск. На Заході ситуація складається не на користь Україні. Повернення Росії в ПАРЄ, обмовки президента Франції Макрона про переговори з бойовиками говорять, що і західні партнери тиснуть на Україну щодо імплементації політичної частини "Мінська-2",

– зазначає Дмитро Снєгирьов.

Що відомо про блокаду на окупованому Донбасі? Блокада ОРДЛО – це заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей. 15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями.

На думку експерта, це перевірка – наскільки Україна готова протистояти зовнішнім викликам. Тому Україні і новому керівництву держави потрібно зайняти чітку позицію. Зокрема, зауважує Снєгирьов, зняття економічної блокади – гра на користь окремих українських бізнесменів, зацікавлених у прямих поставках вугілля з ОРДЛО. Що не відповідає національним інтересам України.

Україна зі свого боку може пред’явити претензії щодо будівництва Росією і Німеччиною газопроводу "Північний потік-2" в обхід нашої держави. Або Захід блокує будівництво газопроводу і дає нам гарантії. Або ми розглядаємо денонсацію мінських угод,

– наголошує Снєгирьов.

Фахівець додає: коли говорять про російську мову як другу державну, то це розмиття українців як етносу, нації загалом. Нам такою ціною окуповані території не потрібні. Треба чітко казати: повернути ці території можна за умови виведення російських окупаційних військ і взяття під Україною контроль україно-російського кордону.

Що заявив Путін про зустріч із президентом Володимиром Зеленським? Володимир Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен вести прямі переговори з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі і не називав їх сепаратистами. Президент РФ звинуватив українську владу в ігноруванні мінських угод. Хоча саме Росія та підконтрольні їй бойовики постійно порушують мінські угоди та обстрілюють сили із забороненої зброї. Крім того, Путін хоче, щоб було скасовано указ колишнього президента Петра Порошенка про економічну блокаду ОРДЛО.



У відповідь радник президента Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв заявив, що "Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами – маріонеток Путіна ми так називаємо. Ми не відштовхуємо людей з окремих районів Донецької та Луганської областей – ми з ними говоримо".

Важливо! Україна офіційно не веде і ніколи не вела прямі переговори з лідерами і представниками проросійських бойовиків Донбасу. Окупантів повністю контролює Росія. Вона забезпечує їх зброєю, відсилає на Схід України своїх військових та роздає місцевим жителям російські паспорти. Тому, розмовляти про ситуацію на Донбасі потрібно з Кремлем, а не з його маріонетками.