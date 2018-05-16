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Путіну лестять прямі переговори з США у форматі "Волкер-Сурков", – політолог

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Росія і США не відмовляться від перегорів по Україні
Росія і США не відмовляться від перегорів по Україні / 24 Канал

Якщо Владислава Суркова, посланника Володимира Путіна, відсторонять від переговорів із спецпредставником США Куртом Волкером, то це не означатиме, що цей канал припинить існування. США і Росія не відмовляться від переговорів.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як зазначає політолог, переговорний формат Волкер-Сурков з'явився через помічника президента РФ – така собі човникова дипломатія, де Сурков був унікальним виконавцем, ексклюзивним актором. Тому, якщо його відсторонять, то виникне питання, чи варто зберігати цей канал переговорів?

З відходом Суркова американці можуть бути зацікавлені в збереженні каналу. Зараз активно обговорюється миротворча місія на Донбасі, хоча прогресу немає. Але навряд чи Росія відмовиться від переговорів. У Кремлі бачать інтерес американців до місії ООН, і, що важливо, за що у нас критикують цей формат, що він прямий – між США і Росією. Без України. Росіянам це лестить,
– вважає Володимир Фесенко.

На його думку, заміна Суркова створить паузу в переговорах із США, що вже і сталося. Але натомість може після великої перерви запрацювати Нормандський формат.

"Контакт Росії через Волкера може відновитися, особливо, якщо буде потрібен пошук компромісу щодо місії ООН. Росіяни не поспішатимуть і чекатимуть результатів виборів в Україні. Повільні переговори їх влаштовують. Головне – зберегти їх, і зберегти перспективу виходу на компроміс. Кремль постійно шле сигнали, що готовий домовлятися по Донбасу, але не по Криму. Нас чекає продовження переговорного марафону до кінця 2019 року", – наголосив Фесенко.

Нагадаємо, росЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після інавгурації Путіна 7 травня він може усунути Владислава Суркова з переговорів з помічником державного секретаря США Куртом Волкером. Водночас колишній помічник глави Пентагону Майкл Карпентер заявив, що помічник Путіна Владислав Сурков, який був делегований на переговори із Волкером щодо українського питання, цей процес просто імітував. Волкер під час візиту в Україну підкреслив: США пропонують розмістити миротворців по всій окупованій території, зокрема, й на російсько-українському кордоні. Російський сценарій із розміщення місії ООН лише на лінії розмежування він назвав неприйнятним.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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