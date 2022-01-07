Про те, чи варто враховувати біологічну різницю між чоловіками та жінками у питанні виховання дітей, ексклюзивно сайту 24 каналу пояснила освітня психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я Ані Леоніла Іоселіані.

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Виховання дівчат на хлопців: у чому різниця

Звичайно, є біологічна різниця між чоловіками та жінками. Але це не означає, що дівчатка емоційніші, а хлопчики неемоційні взагалі. До тринадцяти років ми насправді однакові, тому що у нас немає жодних сексуальних характеристик. Навпаки, якщо у родині є хлопчик і дівчинка, потрібно до них ставитися однаково. Не чесно, що дівчинці плакати можна, а хлопчику – ні. Леоніла Іоселіані Психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я

За її словами, більше уваги на фізіологічні особливості виховання варто звернути вже у підлітковому віці.

Тоді дітям потрібно допомогти зрозуміти, що таке менструація чи полюції, обом потрібно пояснювати, що таке безпечний секс, які зміни відбуваються у їхньому тілі та як із ними впоратись. Але з точки зору психологічного виховання все має бути розділено порівну.

У підлітковому віці потрібно уважніше ставитися до дітей / Фото Pixabay

Кожна людина має право висловлювати свої емоції, не зважаючи на те, які у неї геніталії. Є якісь соціальні норми, що хлопчик не може плакати, а дівчинка не повинна грати у футбол,

– наголосила Іоселіані.

Фахівчиня зазначила, що такі архаїчні принципи соціум вішатиме на дітей протягом всього життя. Вдома дитина має відчувати безпеку та комфорт і знати, що її приймають такою, якою вона є.

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Рівні права для дітей

За її словами, якщо у родині є діти різної статі, важливо подбати про те, щоб у хлопців та дівчат були рівні права.

Якщо дівчинці можна плакати, то й хлопчику можна плакати. Якщо сину можна грати у футбол, то і доньці – теж. Якщо дівчинка має барбі, то у хлопчика лялька також може бути. Це все – окей. Найголовніше – розвинути у дітей почуття повноцінності. Якщо дитині в кайф щось робити, це їй не заважає, це не небезпечно – окей, хай пізнає світ,

– уточнила Ані Леоніла Іоселіані.

Зверніть увагу: дітям варто пояснити, що думка інших людей – це їхня думка. Люди завжди щось про когось думають. Пояснити це складно, це вимагає багато часу, особливо коли дитина переходить у підлітковий період і дуже зважає на думку оточення. Але потрібно наголошувати, що не всім можна подобатись, що не завжди складається так, як хочеться, але це – нормально.

Дітей варто вчити, що усім подобатися неможливо / Фото Pixabay

Іоселіані також попередила, що негативні емоції у дітей на цьому шляху не уникненні. Тому потрібно допомогти дитині впоратися із ними, дати логічні пояснення кожної окремої ситуації. Підліткам вже можна ілюструвати все власними прикладами. Крім того, потрібно пам'ятати, що дітям завжди потрібно давати надію на майбутнє.

Нагадуйте дитині: "Добре, цей хлопчик тебе зараз засуджує за те, як ти виглядаєш. Це окей, нічого поганого не станеться". Дайте дитині альтернативу: "У тебе є друг, сусід Петя, який тебе підтримує та вважає класним. Отже, сфокусуємо увагу на Петі, а цього чувака забудемо. Його думка абсолютно неважлива,

– навела приклад психологиня.

Водночас вона наголосила, що з найменшого віку дитина має знати, як захистити себе фізично і психологічно.

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