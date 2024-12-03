Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис ГУР. Раніше ми писали про те, як Асад випросив допомогу в Ірану.

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Що робить російський контингент у Сирії

До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів – вочевидь, для потреб офіцерів ЗС РФ, які намагаються привести до тями війська Башара Асада. Планові ротації російських військ у Сирії призупинені. На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із "приватних військових компаній" – очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого "Африканського корпусу",

– повідомили розвідники.

А загалом росіяни пригнічені через успіхи опозиційних сил – захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса.



"Урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння й техніку – відступ має хаотичний характер", – підсумували в ГУР.

Ситуація в Сирії на вечір 2 грудня. Хомс, згаданий у дописі ГУР, лежить на південь від Хами / Інфографіка Levant24