Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР. Ранее мы писали о том, как Асад выпросил помощь у Ирана.

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Что делает российский контингент в Сирии

В город Хама, где происходят боевые столкновения, срочно отправляют арабо-российских переводчиков – очевидно, для нужд офицеров ВС РФ, которые пытаются привести в чувство войска Башара Асада. Плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены. На подмогу в ближневосточную страну московские вожди решили прислать наемников из "частных военных компаний" – ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого "Африканского корпуса",

– сообщили разведчики.

В целом россияне подавлены из-за успехов оппозиционных сил – захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения в Хомс.



"Правительственная сирийская армия и военные подразделения государства-агрессора России несут значительные потери, бегут с позиций, оставляют вооружение и технику – отступление несет хаотичный характер", – подытожили в ГУР.

Ситуация в Сирии на вечер 2 декабря. Хомс, упомянутый в заметке ГУР, лежит к югу от Хамы / Инфографика Levant24