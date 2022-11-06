Про це 6 листопада розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Він опублікував відео зі свідченням мешканця Іванівки.

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"Три зламаних життя в одному селі. Мешканець Іванівки розповідає, як вороги розстріляли земляка: загарбників розлютила світлина російської техніки в його телефоні. Ще двох селян окупанти викрали – у свої домівки люди досі не повернулися", – зазначив Янушевич.

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Свідчення місцевого мешканця

На відео мешканець Іванівки Віталій розповідає про односельців, яких викрали та вбили росіяни. Одного з чоловіків застрелили через фото на телефоні.

Він їхав мопедом і знімав їх. Вони стріляли, а потім перевірили в нього документи, паспорт. Взяли телефон і знайшли фото. Забрали його. Потім ми знайшли у ямі, – сказав Віталій.

Він додав, що знає про викрадення ще двох людей. Ніхто не знає, де вони зараз.

"Кажуть, що одного чоловіка застрелили, а інший мій кум, то про нього невідомо. Він жив на краю села, де росіяни поставили свої гради. Там піщаний кар'єр. Він виганяв корови, дуже безобідний. Його забрали й все", – розповів Віталій.

Віталій з Іванівки / Скриншот 24 каналу

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