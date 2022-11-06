Об этом 6 ноября рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Он опубликовал видео с свидетельством жителя Ивановки.

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"Три сломанных жизни в одном селе. Житель Ивановки рассказывает, как враги расстреляли земляка: захватчиков разозлила фотография российской техники в его телефоне. Еще двоих селян оккупанты похитили – в свои дома люди до сих пор не вернулись", – отметил Янушевич.

Заметьте Ивановку защитники освободили 11 июля 2022 года ВСУ.

Свидетельство местного жителя

На видео житель Ивановки Виталий рассказывает об односельчанах, похищенных и убитых россиянами. Одного из мужчин похитили из-за фото на телефоне.

Он ехал на мопеде и снимал их. Они стреляли, а затем проверили документы, паспорт. Взяли телефон и обнаружили фото. Забрали его. Потом мы нашли в яме, – сказал Виталий.

Он добавил, что знает о похищении еще двух человек. Никто не знает, где они сейчас.

"Говорят, что одного мужчину застрелили, а другой мой кум, то о нем неизвестно. Он жил на краю села, где россияне поставили свои грады. Там песчаный карьер. Он выгонял коров, очень безобидный. Его забрали и все", – рассказал Виталий.

Обратите внимание – ВСУ освобождают Херсонщину: смотрите видео

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