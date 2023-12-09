Про стрілянину у Москві повідомляють російські пропагандистські видання. Стрілка вже затримали.
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Чоловік стріляв у працівників росгвардії
Повідомляється, що інцидент трапився на північному заході російської столиці.
Підозрюваного у збройному нападі вже затримали. Також відомо, що столичний слідчий комітет порушив кримінальну справу.
Яка доля росгвардійців – поки що невідомо. Також наразі незрозуміло, яким був мотив стрілка.
Однак зазначимо, що останнім часом у Росії трапляється багато подібних казусів. До прикладу, нещодавно у Рязанській області самоліквідувалися окупанти.
Останні перестрілки в Росії
- У селі Дубровичі на місцевому полігоні під час проведення планових навчань пролунав вибух. У цей час окупанти вправлялися у поводженні з вогнепальною зброєю. Щонайменше один російський військовий самоліквідувався на місці, ще декілька зазнали поранень.
- У Росії заявили, що вибуховий пристрій начебто самовільно спрацював.
- Також 1 грудня 24-річний росіянин, який повернувся з війни проти України, вбив батька під час сварки через корм для худоби. Інцидент трапився у Красноярському краї.