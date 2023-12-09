Про стрілянину у Москві повідомляють російські пропагандистські видання. Стрілка вже затримали.

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Чоловік стріляв у працівників росгвардії

Повідомляється, що інцидент трапився на північному заході російської столиці.

Підозрюваного у збройному нападі вже затримали. Також відомо, що столичний слідчий комітет порушив кримінальну справу.

Яка доля росгвардійців – поки що невідомо. Також наразі незрозуміло, яким був мотив стрілка.

Однак зазначимо, що останнім часом у Росії трапляється багато подібних казусів. До прикладу, нещодавно у Рязанській області самоліквідувалися окупанти.

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