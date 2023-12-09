О стрельбе в Москве сообщают российские пропагандистские издания. Стрелка уже задержали.

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Мужчина стрелял в работников росгвардии

Сообщается, что инцидент произошел на северо-западе российской столицы.

Подозреваемый в вооруженном нападении уже задержан. Также известно, что столичный следственный комитет возбудил уголовное дело.

Какая судьба росгвардейцев – пока неизвестно. Также пока непонятно, каков был мотив стрелка.

Однако отметим, что в последнее время в России встречается много подобных казусов. К примеру, недавно в Рязанской области самоликвидировались оккупанты.

Последние перестрелки в России