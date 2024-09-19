Бійка сталася у ніч на 19 вересня центральному парку Тутаєва. Учасників конфлікту затримували ОМОН та ЗОБР. Про це пишуть російські ЗМІ.

Дивіться також Смертельна стрілянина у Москві: момент потрапив на відео

Що відомо про стрілянину у Ярославлі

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що для участі в сутичці приїхали жителі сусіднього Рибінська. Жителі міста розповідають, що під час конфлікту лунала стрілянина.

Загалом російські силовики затримали понад 20 осіб. Вони влаштували облаву на кілька машин, які стояли неподалік парку. Пасажирів та водіїв позашляховиків скрутили.

Також у мережі поширюють відео сутички та момент затримання її учасників. Традиційно, ОМОНівцям захотілося взяти участь в бійці та трішки помахати руками.

Бійка у Ярославлі: дивіться відео

Нагадаємо, що за день до цього, 18 вересня, стрілянина трапилася у центрі Москви. Колишній чоловік власниці інтернет-магазину Wildberries намагався незаконно проникнути до офісу компанії зі зброєю. Засновниця маркетплейсу заявила, що це спроба рейдерського захоплення.

Поряд із місцевим події розташована будівля факультету журналістики Московського державного університету, тож студентів евакуювали.

За останнім даними, у цій сутичці загинули двоє людей, ще семеро постраждали.