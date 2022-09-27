26 вересня в іжевській школі її випускник артем казанцев вирішив влаштували стрілянину. У державній думі відреагували поданням, яке відновлює смертну кару. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У держдумі запропонували узаконити страту після інциденту в Іжевську

Депутат державної думи костянтін затулін 27 вересня запропонував провести консультації щодо повернення смертної кари. Він закликав доручити профільним комітетам, парламенту та спікеру обговорити це питання з путіним та урядом.

Жахливі вбивства в школі Іжевська змушують, як мені здається, обговорити питання відновлення вищого заходу покарання – смертної кари. За вироком суду, кару присуджуватимуть організаторам та виконавцям терористичних актів проти дітей та молоді,

– сказав затулін.

Спікер держдуми росії в'ячеслав володін наказав підготувати протокольне доручення щодо цього питання.

Реакція верхівки кремля на цю пропозицію

Прессекретар президента росії дмітрій пєсков заявив, що у кремлі це питання не обговорюється.

Також на пропозицію депутата відреагував глава комітету з конституційного законодавства андрєй клішас. Він сказав, що відновлення смертної кари неможливе, бо це суперечить конституції.

Питання про страту вирішено конституційним судом росії. За чинною конституцією смертна кара неможлива,

– сказала сенатор.

Що відомо про стрілянину в Іжевську

Інцидент стався в Іркутській області в одній зі шкіл Іжевська.

Організатор стрілянини – колишній учень школи артем казанцев, опісля він сам застрелився.

У результаті теракту загинуло 13 людей, серед них 7 дітей та охоронець школи.

Зараз проводяться обшуки у помешканні, де жив казанцев.

Чоловік був озброєний двома пістолетами. Він приніс зі собою великий запас патронів, а також переробив два травмати під бойову зброю.

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Нагадаємо, російська пропаганда одразу ж знайшла винних у цьому теракті в Україні. Зараз активно просуваються тези, що наша держава є терористичною та доклала руку до стрілянини в Іжевську. Звісно, що це абсолютна нісенітниця.

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