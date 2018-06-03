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Російський мультиплікатор оголосив голодування на підтримку Сенцова

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Євген Кабаков
Євген Кабаков / Соцмережі

Російський педагог-мультиплікатор Євген Кабаков долучився до акції підтримки незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Він, як і російський журналіст Шура Буртін, також оголосив голодування.

Про це митець написав на своїй сторінці у Facebook.

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"2 червня з самого ранку я приєднався до голодування на підтримку Олега Сенцова. Стопами Шури Буртіна. Але турбуватися сильно за мене не варто. Днів 20, я думаю, спокійно протримаюся, а там подивимося. Не знаю чи може це допомогти по суті. Буду вважати, що це пост підтримки. Молитися буду, як вмію. Вся решта життя, звичайно, не скасовується, хоча трохи трансформується", – зазначив він.

Водночас Кабаков такий крок пояснив тим, що не знає іншого способу підтримати полоненого. 

"Людина голодує, я його підтримую. Де його ще посадять, зовсім окрема історія. Буде зовсім не смішно, якщо він загнеться. Йду лінією найменшого опору. Але вже як вмію", – зазанчив мультиплікатор.

Нагадаємо, 2 червня в усьому світу відбулися акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Український бранець Кремля розпочав голодувати ще 14 травня. За словами російської політикині Ксенії Собчак, яка мала змогу з ним посілкуватися, стан здоров'я Сенцова значно погіршився схуд і почали випадати зуби. Додамо, нещодавно українському режисеру почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Новини культури заручники Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія голодування
Джерело: 24 Канал
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