Російський режисер влаштував одиночний пікет на підтримку Сенцова у Москві: його затримали
Російський режисер Михайло Местецький влаштував одиночну акцію протесту у Москві на підтримку незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
На Пушкінській площі у Москві він стояв із плакатом "Спасти Сенцова", на якому зображений ув'язнений режисер.
Дивіться також: У Росії затримали активістів з прапором України
Як пише "Медуза", за таку акцію Местецького затримала поліція і склала на нього протокол за статтею про порушення правил пікетування.
Приводом для затримання став нібито указ Путіна про проведення публічних заходів у Москві та низці інших російських міст через проведення Чемпіонату світу з футболу, що стартує через два тижні.
Пізніше у своєму Facebook Михайло Местецький повідомив, що його вже відпустили.
Раніше із закликом посприяти звільненню з російського полону Олега Сенцова до президента США Дональда Трампа звернувся український режисер Ахтем Сеітаблаєв.
2 червня по всьому світу відбуваються акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Український режисер Олег Сенцов вже три тижні голодує у російській колонії у Лабитнангі. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.
Вибір редакції
-
Головні новини 2 червня: підрозділ російської армії на Донбасі та 20-й день голодування Сенцовасьогодні, 22:01
-
На ЗНО з англійської скаржаться учні зі всієї України: в УЦОЯО роз'яснили ситуаціюсьогодні, 20:37
-
Олег – батько, як і ви, – Сеітаблаєв просить Трампа допомогти звільнити Сенцовасьогодні, 19:46