Російський режисер влаштував одиночний пікет на підтримку Сенцова у Москві: його затримали

Російський режисер Михайло Местецький влаштував одиночну акцію протесту у Москві на підтримку незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

На Пушкінській площі у Москві він стояв із плакатом "Спасти Сенцова", на якому зображений ув'язнений режисер.

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Як пише "Медуза", за таку акцію Местецького затримала поліція і склала на нього протокол за статтею про порушення правил пікетування.

Приводом для затримання став нібито указ Путіна про проведення публічних заходів у Москві та низці інших російських міст через проведення Чемпіонату світу з футболу, що стартує через два тижні.

Пізніше у своєму Facebook Михайло Местецький повідомив, що його вже відпустили.

Раніше із закликом посприяти звільненню з російського полону Олега Сенцова до президента США Дональда Трампа звернувся український режисер Ахтем Сеітаблаєв.

2 червня по всьому світу відбуваються акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.



Український режисер Олег Сенцов вже три тижні голодує у російській колонії у Лабитнангі. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.