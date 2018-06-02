Российский режиссер устроил одиночный пикет в поддержку Сенцова в Москве: его задержали
Российский режиссер Михаил Местецкий устроил одиночную акцию протеста в Москве в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
На Пушкинской площади в Москве он стоял с плакатом "Спасти Сенцова", на котором изображен заключенный режиссер.
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Как пишет "Медуза", за такую акцию Местецкого задержала полиция и составила на него протокол по статье о нарушении правил пикетирования.
Поводом для задержания стал якобы указ Путина о проведении публичных мероприятий в Москве и ряде других российских городов из-за проведения Чемпионата мира по футболу, который стартует через две недели.
Позже в своем Facebook Михаил Местецкий сообщил, что его уже отпустили.
Ранее с призывом посодействовать освобождению из российского плена Олега Сенцова к президенту США Дональду Трампу обратился украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев.
2 июня по всему миру проходят акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Украинский режиссер Олег Сенцов уже три недели голодает в российской колонии в Лабытнанги. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали предоставлять поддерживающую терапию.
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