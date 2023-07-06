Маленькие украинцы не видели свою маму более 1,5 года. Во время встречи они душевно обнимались и у них было много положительных эмоций.

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Домой с оккупированных территорий вернулись 2 детей

В сети 6 июля выложили кадры с возвращения двух украинских детей Варвары и Рената домой на контролируемую территорию нашего государства. Эти маленькие украинцы хотели увидеть свою маму, поэтому еще на подъезде к месту назначения звали ее.

Украинские детки смогли увидеть свою маму / Видео из тиктока @pryimak_yuliia

В момент встречи мама с детьми горячо обнималась и плакала. Мама не могла поверить, что снова смогла увидеть своих сына и дочь.

Впоследствии украинские военные вручили деткам подарки. Это были мягкие игрушки и конфеты. Семья также поблагодарила наших защитников, что смогли обеспечить безопасный возврат детей домой.

Лубинец высказался о возвращении детей домой

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал возвращение маленьких Варвары и Рената домой. Он отметил, что 6 июля воссоединилась еще одна украинская семья.

Сегодня произошло воссоединение мамы и двоих детей, находившихся с дедушкой на временно оккупированной территории,

– подчеркнул он.

Он отметил, что маму детей удалось вернуть из вражеского плена в Украину еще в октябре 2022 года. Женщина не видела своих детей с марта 2022 года. Теперь она забрала их домой.

Женщина не видела собственных детей 1,5 года / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лубинца

В заключение украинский омбудсмен сказал, что государство работает ради возвращения каждого ребенка. Кроме того, он заверил, что Украина будет делать все, чтобы вернуть маленьких украинцев домой.

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