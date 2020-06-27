Часто можно слышать от врачей: "Сейчас очень напряженное время, попейте магний". И знаю точно, что многие люди покупают в аптеке препараты магния без назначения врача и пьют на всякий случай, чтобы избежать последствий стресса.

Так що ж це за мінерал і з "чим його їдять"? Давайте по порядку.

Рекомендуємо: Втрачайте вагу правильно: важливі поради дієтологині

Що таке магній і як він вливає на організм?

Магній бере участь в більш ніж 300 метаболічних реакціях в організмі. З тих, які ми можемо відчувати на собі – виробництво енергії, регулювання артеріального тиску, передача нервових сигналів, а також розслаблення м'язів. При дефіциті магнію ми можемо відчувати втому, яка не відповідає виконуваній роботі, можливі скачки тиску, перебої в роботі серця, головні болі, апатія, відчуття оніміння, судоми в кінцівках, посмикування повік, безсоння тощо.

Крім того, Mg бере участь в синтезі білків, сприяє підтримці здоров'я кісток і зубів, а також регулює процес ділення клітин. Він сприяє підтримці психологічних функцій (пам'ять, мова, мислення, увага і т. д.). Цим, зокрема, пояснюється його "антистресова" дія.

Брак магнію у жінок провокує болісні менструації, випадання волосся, розшарування, ламкість нігтів. І на цьому його функції в організмі не закінчуються.

Магній також контролює роботу клітин міокарда. І, нарешті, він впливає на нормальний перебіг вагітності: відповідає за здоровий сон майбутньої мами, попереджає підвищення тонусу матки, спонтанні викидні і невиношування вагітності. Добова потреба в магнії становить 400-420 мг для чоловіків старше 19 років і 310-320 для жінок (і треба додати ще 40 мг вагітним для здорового розвитку плоду).

У яких продуктах міститься магній?

Ми повинні задовольняти потребу в магнії продуктами харчування – рослинною, тваринною їжею і водою.

Читайте також: Забудьте цей стереотип: чому організму необхідні жири

Продукти, багаті магнієм, не належать до екзотичних, вони доступні і обов'язково повинні перебувати в раціоні кожного. В першу чергу – різні цільнозернові продукти. А у білому хлібі, шліфованої рисі і т. д. магнію міститься мало, оскільки він знаходиться в основному в зовнішній оболонці зерна – у висівках, які видаляються при переробці.

Велика кількість магнію міститься в овочах з листям темно-зеленого кольору, оскільки магній важливий компонент хлорофілу, зеленого пігменту рослин. Також багато його в морських водоростях, наприклад, в морській капусті, морепродуктах. Є він і в бобових, рибі, м'ясі горіхах, сухофруктах, овочах і фруктах. До речі, багато магнію містить м'ясо равликів.

Але важливо знати і те, що вживання солодких газованих напоїв, в яких багато фосфору, призводить до втрати магнію. Надмірне вживання кави, консервованих і оброблених продуктів, де вміст магнію втрачається наполовину, впливає на забезпечення магнієм організму.

Харчування сучасної людини обробленими харчовими продуктами і напружений спосіб життя, призводить до частого виникнення дефіциту магнію. А це, разом з іншими факторами сучасного життя – малорухливість, захоплення фастфудом, надмірна вага, переїдання, на жаль, сприяє зростанню серцево-судинних захворювань.

І до речі, не потрібно шукати який-небудь один продукт, який забезпечить магнієм і якого треба з'їдати кілограми. Щоб в організм надходила достатня кількість цього мінералу, харчування має бути повноцінним і різноманітним, складатися з продуктів різних груп, збагачене рослинною їжею.

Вас також може зацікавити: Розповідаємо про трансжири: що це таке і чому в світі їх забороняють

Харчуйтеся правильно, слідкуйте за тим, що ви їсте!