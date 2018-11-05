Германия на стороне Украины, – швейцарское издание о визите Меркель в Киев

Визит Ангелы Меркель в Киев подтвердил инициативность Германии в вопросах экономического сотрудничества с Украиной и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Читайте также: Если бы я была премьер-министром: Меркель обнародовала важные для Украины реформы

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко канцлер ФРГ обратила внимание на их многочисленные телефонные переговоры и встречи. Это напоминание лишь подчеркнуло то, что и так можно было понять по ее жестам и тону, да и о чем Меркель заявила прямо: Германия продолжает стоять на стороне Украины, отмечает издание.

"Прочность позиции Запада относительно бесцеремонного военного вмешательства в дела Украины преимущественно основывалась на пробивной силе Меркель", – акцентирует внимание автор статьи, замечая, что без нее не были бы заключены и минские соглашения.

Объявленный уход Меркель из политики может произойти раньше, чем (...) этого хотели бы украинцы. Они всегда желали, чтобы европейцы придавали еще больше давления на Россию. Украинское правительство вряд ли может надеяться на открытую поддержку, которая была бы больше той, что придает ему немецкий канцлер,

– прогнозирует швейцарская газета.

Сегодня на каждое политическое решение Порошенко накладывают отпечаток будущие президентские выборы, а возвращение политических сил, находящихся при власти непосредственно перед переворотом в феврале 2014 года, маловероятно. Несмотря на это, для Запада важно, кто в будущем возглавит Украину, делает вывод издание.

Читайте также: Кастинг будущих президентов, – журналист о цели визита Меркель в Украину

Напомним, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины. В центре внимания были ситуация на Донбассе, выполнение Минских договоренностей и введение миротворческой миссии.



Добавим, что в конце октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия главы правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

Что нужно знать об Ангеле Меркель – смотрите видео: