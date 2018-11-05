Німеччина – на боці України, – швейцарське видання про візит Меркель до Києва

Візит Ангели Меркель до Києва підтвердив ініціативність Німеччини в питаннях економічної співпраці з Україною та мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

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На спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком канцлер ФРН звернула увагу на їхні численні телефонні переговори і зустрічі. Це нагадування лише підкреслило те, що і так можна було чітко зрозуміти з її жестів і тону, та й про що Меркель заявила прямо: Німеччина продовжує стояти на боці України, зазначає видання.

"Міцність позиції Заходу щодо безцеремонного військового втручання у справи України переважно ґрунтувалася на пробивній силі Меркель", – акцентує увагу автор статті, зауважуючи, що без неї не були б укладені і мінські угоди.

Оголошений відхід Меркель з політики може відбутися раніше, ніж (...) цього хотіли б українці. Вони завжди бажали, щоб європейці надавали ще більше тиску на Росію. Український уряд навряд чи може сподіватися на відкриту підтримку, яка була б більшою за ту, що надає йому німецький канцлер,

– прогнозує швейцарська газета.

Сьогодні на кожне політичне рішення Порошенка накладають відбиток майбутні президентські вибори, а повернення політичних сил, які перебували при владі безпосередньо перед переворотом у лютому 2014 року, малоймовірне. Незважаючи на це, для Заходу важливо, хто в майбутньому очолить Україну, робить висновок видання.

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Нагадаємо, 1 листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з одноденним візитом, аби зустрітись з вищим керівництвом України. У центрі уваги були ситуація на Донбасі, виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії.



Додамо, що наприкінці жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.

Що потрібно знати про Ангелу Меркель – дивіться відео: