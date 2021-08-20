Так званий ексміністр Олександр Тимофєєв мав прізвисько Ташкент. Він був найближчим соратником загиблого лідера бойовиків Олександра Захарченка.

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Колишній "міністр" виїхав до країни-агресорки ще 2018 року, одразу же після вбивства Захарченка. За даними російського видання "Комерсант", Тимофєєв перебував під вартою ще з травня 2021 року. Проте ніяких повідомлень у ЗМІ про це не було. Аж ось 18 серпня 2021 року стало відомо, що Пресненський суд Москви продовжив йому запобіжний захід.



Захарченко був соратником Тимофєєва / Колаж 24 каналу

Спільник псевдоміністра – радник Азарова

Подільником Олександра Тимофєєва у корупційній схемі виявився Ігор Сосновський. Він був радником експрем'єр-міністра України Миколи Азарова.

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За даними слідства, Сосновський і Тимофєєв співпрацювали ще з одним чоловіком – російським бізнесменом Сергієм Шпаком. Цей підприємець розшукується за економічні злочини.



Тимофєєв, Сосновський та Шпак були "кримінальним тріо" / Колаж 24 каналу

Афера на 5 мільйонів доларів

Псевдоміністр та ексрадник Азарова мали розв'язвати питання з ФСБ. За 5 мільйонів доларів вони мали допомогти Шпаку уникнути кримінальної відповідальності. Під час отримання грошей Сосновського з Тимофєєвим і "накрили".

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Як пишуть російські ЗМІ, так званий ексміністр окупованої Донеччини залишився на волі. Коли йому вибирали запобіжний захід, то слідство просило врахувати суд. Тимофєєв міг протидіяти розслідуванню і чинити тиск на потерпілого. Крім того, слідство вказало, що псевдоміністр намагався сховатися, поміняв місце проживання і номери телефонів.

Тимофєєв розгорнув свої злочини і в Росії

Незважаючи на великі зв'язки у державних та правоохоронних органах Росії, ексчиновник захопленої Донеччини потрапив у СІЗО.

Тимофєєв – звичайний пройдисвіт, шахрай і злодій, який спочатку грабував Донбас, а тепер розгорнув свої злочини і в Росії.

Історія вийшла прекрасна. Кілька років російська пропаганда і підконтрольна їй пропаганда окупованих територій зображувала Тимофєєва героєм нашого часу і присвячувала йому підлабузницькими сюжети.



Росія відправила до в'язниці зрадника / Фото Donday

У Росії злочинця швидко поставили на місце і відправили до в'язниці. А від нас ті ж самі росіяни вимагали дати цьому злодію, і таким же як він, особливий статус і вважати їх легітимною владою на Донбасі.

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Російські пропагандисти промовчали

Можна уявити, що почалося б, якби Тимофєєв потрапив в руки не російських а українських правоохоронців. Уся російська "пропагандистська машина" билася в істериці, звинувачуючи Київ у політичних репресіях.

З Тимофєєва робили би мученика, антифашиста і героїчного борця за права російськомовного населення.

Але оскільки зрадник потрапив у російську, а не українську в'язницю, про це не повідомив жоден федеральний канал. Інцидент вирішили сором'язливо замовчати. Мовчать Володимир Соловйов та Дмитро Кисельов. Лише окремі мережеві видання згадали про цю подію як про щось другорядне і неважливе.

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Якщо обговорювати арешт Тимофєєва, доведеться визнати, що саме в руки таких людей Кремль передав захоплені райони Донецької і Луганської областей. А отже саме Кремль несе відповідальність за розвал економіки підконтрольного йому Донбасу.