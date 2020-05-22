Главные новости 22 мая: массовое убийство на Житомирщине, авиакатастрофа в Пакистане

В селе Новоселица на Житомирщине мужчина застрелил 7 человек, причем 5 из них спали. В городе Карачи в Пакистане разбился самолет: на борту находились более ста человек. В Украине снова ослабили карантин, хотя и не во всех областях. Умер экс-депутат Анатолий Матвиенко. Такими были главные новости пятницы, 22 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Массовое убийство на Житомирщине

В ночь на 22 мая произошла жуткая трагедия в Житомирской области. Мужчина из ружья расстрелял компанию друзей. Погибли 7 человек, среди которых ветераны АТО, волонтер и работник авиационного университета. Только одному человеку удалось чудом сбежать и оповестить полицию.

Подробнее Мужчина жестоко расстрелял 7 друзей на Житомирщине: последние новости

Что произошло и как началась стрельба

На отдых возле пруда приехали 8 человек, вместе с ними был и арендатор водоема. Шестеро мужчин пошли спать в домик, трое других, среди которых был арендатор пруда, остались отдыхать.

Между этими тремя после употребления алкоголя начался спор. Тогда арендатор взял ружье и застрелил двоих мужчин. Потом пошел к домику, где спали еще шестеро гостей, и начал расстреливать их из ружья. 5 человек погибли на месте, а одному мужчине удалось убежать. Каким способом он избежал пуль – пока неизвестно.

Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что собственник пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.

Подробнее о причинах конфликта и версиях массового убийства читайте наш материал по этой ссылке.



Дом, где прозошла стрельба

Что известно о предполагаемом убийце

Владельца пруда, 58-летнего Анатолия Захаренко, в 2015 году привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия. Заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщил, что мужчину задержала полиция, он находится под стражей. Ружье также изъяли.

Задержанного направят на судебно-психиатрическую экспертизу, после которой суд решит, вменяем он или нет. Думаю, что у суда не будет другого решения как пожизненное лишение свободы для человека, который лишил жизни семерых,

– подытожил Геращенко.

Что известно о погибших мужчинах

Как пишет Dетектив-Info, среди погибших в кровавой бойне в Житомирской области есть действующие военные Национальной гвардии Украины и киевский волонтер. Это же подтвердили и в Житомирской прокуратуре.

Кто погиб?

Бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамиченко и Андрей Москалец (по прозвищу "Малек"/"Бородатый").

Военный Нацгвардии Виталий Вульчин и двое военных с позывными "Финн" и "Скандер".

Киевский волонтер Роман Ханенко ("Гец")

Работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Авиакатастрофа в Пакистане

Подробнее Авиакатастрофа самолета в Пакистане: погибли десятки людей

В городе Карачи в Пакистане разбился самолет "Пакистанских авиалиний". Пока известно, что на борту самолета находились 107 человек. Подтверждено уже 57 смертей, однако цифра еще не является окончательной.

Самолет упал прямо в центре города, повреждены здания и авто, спасатели в течение 10 часов разбирают завалы.



Самолет упал прямо в центре города / Фото из твиттера

Пока не установлено,погибли только пассажиры и члены экипажа самолета или среди них есть жители района, где произошла авария самолета. Официальной инфомации по этому поводу еще нет.

Момент падения самолета сняли и очевидцы и камеры наблюдения.

Shocking CCTV footage shows #PIAPlaneCrash crashing in a residential area of Karachi, Pakistan.pic.twitter.com/Lny2vIhZCa — Ahmer Khan (@ahmermkhan) May 22, 2020

Что известно о причинах падения самолета в Пакистане

В городе Карачи, который и был пунктом назначения, возникли проблемы. Как сообщают СМИ, экипаж самолета жаловался на проблемы с шасси. Поэтому самолет не мог сесть в местном аэропорту, где были свободны обе полосы.

Появилась также аудиозапись, где якобы пилот сообщает диспетчеру, что самолет потерял оба двигателя.

Карачи – портовый город Пакистана: смотрите на карте

Ослабление карантина в Украине

22 мая – день, которого ждали владельцы гостиниц, городские перевозчики и воспитатели в садиках. Именно в этот день стартовал второй этап ослабления карантина, на котором открыли гостиницы, садики и запустили общественный транспорт.

Узнайте Какие области Украины не ослабят карантин с 22 мая: карта

Однако, почти в половине областей смягчения ограничений не наступили из-за сложной эпидемиологической ситуации. Среди областей, в частности, Киевская и город Киев, Львовская, Черновицкая и даже Николаевская – регион, в котором коронавирус обнаружили в последнюю очередь.

Не ослабили карантин в ряде областей потому, что они не соответствовали необходимым критериям Министерства здравоохранения.

Три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина:

относительно заболеваемости (инцидентность),

заполненность коек в больницах,

количество тестирований.

Где подтвердили больше всего случаев коронавируса в Украине: