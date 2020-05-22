Головні новини 22 травня: масове вбивство на Житомирщині, авіакатастрофа у Пакистані

У селі Новоселиця на Житомирщині чоловік застрелив 7 осіб, при чому 5 з них спали. У місті Карачі, що в Пакистані розбився літак: на борту перебували понад сто осіб. В Україні знову послабили карантин, хоча і не в усіх областях. Помер ексдепутат Анатолій Матвієнко. Такими були головні новини п'ятниці, 22 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Масове вбивство на Житомирщині

У ніч проти 22 травня сталася моторошна трагедія у Житомирській області. Чоловік з рушниці розстріляв компанію друзів. Загинули 7 осіб, серед яких ветерани АТО, волонтер і працівник авівіаційного університету. Лише одній людині вдалося дивом втекти та сповістити поліцію.

Детальніше Чоловік жорстоко розстріляв 7 друзів на Житомирщині: останні новини

Що сталося і як почалася стрілянина

На відпочинок поблизу ставка приїхали 8 осіб, разом з ними був і орендатор водойми. Шестеро чоловіків пішли спати до будиночка, троє інших, серед яких орендатор ставка, залишилися відпочивати.

Між цими трьома після вживання алкоголю почалася суперечка. Тоді орендатор взяв рушницю і застрелив двох чоловіків. Потім пішов до будиночка, де спали ще шестеро гостей і почав розстрілювати їх із рушниці. 5 осіб загинули на місці, а одному чоловікові вдалося втекти. Яким способом він уникнув куль – поки невідомо.

Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.

Детальніше про причини конфлікту і версії масового вбивства читайте детальніше наш матеріал за цим посиланням.



Будиночок, де сталася стрілянина

Що відомо про ймовірного вбивцю

Власника ставка, 58-річного Анатолія Захаренка, у 2015 році притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї. Заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що чоловіка затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю також вилучили.

Затриманого направлять на судово-психіатричну експертизу, після якої суд вирішить осудний він чи ні. Думаю, що суд не матиме іншого рішення як довічне позбавлення волі для людини, яка позбавила життя сімох,

– підсумував Геращенко.

Що відомо про загиблих чоловіків

Як пише Dетектив-Info, серед загиблих у кривавій бійні в Житомирській області є чинні військові Національної гвардії України та київський волонтер. Це ж підтвердили й у Житомирській прокуратурі.

Хто загинув?

Бійці батальйону імені Кульчицького Владислав Мамиченко та Андрій Москалець (на прізвисько "Мальок"/"Бородатий").

Військовий Нацгвардії Віталій Вульчин і двоє воїнів із позивними "Фін" та "Скандер".

Київський волонтер Роман Ханенка ("Гець")

Працівник Київського Національного авіаційного університету Олександр Білоус.

Авіакатастрофа у Пакистані

Детальніше Авіакатастрофа літака у Пакистані: загинули десятки людей

У місті Карачі, що в Пакистані, розбився літак "Пакистанських авіаліній". Наразі відомо, що на борту літака перебували 107 людей. Підтверджено вже 57 смертей, однак цифра ще не є остаточною.

Літак впав просто у центрі міста, пошкоджені будинки і авто, рятувальники протягом 10 годин розбирають завали.



Літак впав просто у центрі міста / Фото з твіттера

Поки не встановлено, чи загинули тільки пасажири і члени екіпажу літака, чи серед них є мешканці району, де сталася аварія літака. Офіційної інфомації щодо цього ще немає.

Момент падіння літака зняли і очевидці, і камери спостереження.

Shocking CCTV footage shows #PIAPlaneCrash crashing in a residential area of Karachi, Pakistan.pic.twitter.com/Lny2vIhZCa — Ahmer Khan (@ahmermkhan) May 22, 2020

Що відомо про причини падіння літака у Пакистані

У місті Карачі, яке й було пунктом призначення, виникли проблеми. Як повідомляють у ЗМІ, екіпаж літака скаржився на проблеми з шасі. Тож літак не міг сісти у місцевому аеропорту, де були вільними обидві смуги.

З'явився також аудіозапис, де нібито пілот повідомляє диспетчеру, що літак втратив обидва двигуни.

Карачі – портове місто Пакистану: дивіться на карті

Послаблення карантину в Україні

22 травня – день, на який чекали власники готелів, міські перевізники і вихователі в садочках. Саме цього дня стартував другий етап послаблення карантину, за якого відкрили готелі, садочки і запустили громадський транспорт.

Дізнайтеся Які області України не послаблять карантин з 22 травня: карта

Однак, майже у половині областей пом'якшення обмежень не настали через складну епідеміологічну ситуацію. Серед областей, зокрема Київська і місто Київ, Львівська, Чернівецька та навіть Миколаївська – регіон, у якому коронавірус виявили в останню чергу.

Не послабили карантин у низці областей через те, що вони не відповідали необхідним критеріям Міністерства охорони здоров'я.

Три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину:

щодо захворюваності (інцидентність),

заповненості ліжок в лікарнях,

кількості тестувань.

Де підтвердили найбільше випадків коронавірусу в Україні:

Чернівецька область – 2905 випадків;

– м. Київ – 2522 випадки;

– Київська область – 1344 випадки;

– Рівненська область – 1323 випадки;

– Івано-Франківська область – 1268 випадків;

– Львівська область – 1240 випадків.

Помер Анатолій Матвієнко

Український політик, колишній народний депутат Анатолій Матвієнко помер на 68 році життя. Причина смерті Матвієнка наразі невідома, а знайомі і рідні наразі не коментують ситуацію.

Детальніше Помер екснардеп Анатолій Матвієнко: що відомо

Матвієнко був нардепом українського парламенту протягом шести скликань поспіль: від Комуністичної партії України, Національно-демократичної партії, Блоку Юлії Тимошенко, Нашої України і Блоку Петра Порошенка.

Анатолій Матвієнко був нардепом 6 скликань / Фото з відкритих джерел

Останнім часом Матвієнко не займався активною політичною діяльністю. Він впроваджував окремі проєкти на Івано-Франківщині, звідти родом його дружина.

Біографія Анатолія Матвієнка: коротко