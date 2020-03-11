Главные новости 11 марта: пандемия коронавируса и карантин в Украине

ВОЗ признала коронавирус пандемией. В Украине ввели карантин и отменили рейсы в Италию. Святослав Вакарчук больше не глава партии "Голос". Виктор Медведчук ездил в Москву и виделся с Путиным, а Александр Усик встретится с британцем Чисорой уже в мае. Такими были главные новости 11 марта.

Самые важные новости в Украине и мире сегодня, 10 марта:

Карантин в Украине

Правительство решило противодействовать коронавирусу до того, как он массово распространился в Украине. Кабинет Министров ограничил массовые мероприятия и отменил обучение в школах, садиках, вузах. До 3 апреля не будут проводить мероприятия численностью более чем 200 человек: соревнования, концерты, спектакли и митинги. Запрет не касается собраний государственной необходимости, например, заседаний Верховной Рады и областных советов.

Напомним, сейчас есть только один подтвержденный случай заболевания коронавирусом – болен мужчина из Черновцов, который путешествовал по Италии. Ближайшие люди, с которыми он контактировал, в частности жена, не заболели: анализы показали отрицательный результат.

Также Кабмин выделил 100 миллионов гривен на закупку средств индивидуальной защиты для всех областей. Важно добавить и то, что до 1 июня запретят экспорт из Украины товаров противоэпидемиологического назначения: масок, рукавиц и спецкостюмов.



Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала

Украина полностью прекратила авиасообщение с Италией: ранее такое же решение приняли частные компании Wizz air и Ryanair. В дальнейшем могут отменить рейсы и в другие страны, где масштабное инфицирование коронавирусом. Также Денис Шмыгаль сообщил, что в будущем могут ограничить передвижение внутри Украины. В то же время он надеется, что такие меры водить не придется.

Коснется карантин и закрытия большей части контрольно-пропускных пунктов: планируют из 219 оставить открытыми 49. Однако, пока неизвестно, когда именно это произойдет.

В Верховной Раде, кстати, уже ввели профилактику: при входе в парламент поставят дезинфекторы. Депутатам рекомендуют отменить командировки за пределы Украины.

Пандемия коронавируса

Чрезвычайно важно ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала, что коронавирус из эпидемии перерос в пандемию, а это распространение болезни в мировых масштабах. Вызвано это тем, что за сутки количество больных резко возросло с 114 тысяч инфицированных до 121-й. По состоянию на вечер количество инфицированных увеличилось на еще свыше 500 человек. То есть больных в мире больше, чем население Ужгорода или Евпатории.

В общем от коронавируса более 4 тысяч человек умерли: из них три тысячи – в Китае.

Когда болезнь становится пандемией? Это происходит тогда, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется во всем мире. Тогда население не имеет иммунитета к вирусу, а также эффективных средств лечения и профилактики: вакцины и медикаментов.



Предыдущие случаи пандемий связаны со вспышками вирусов гриппа животных. Среди инфекционных заболеваний, которые набирали масштаб пандемии: чума, холера, грипп.

В ВОЗ отметили, что это вынужденный шаг

Мы сделали вывод, что Коронавирус Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию.

Все страны до сих пор могут изменить ход этой пандемии. Но из-за бездействия многих стран мы вынуждены идти на этот шаг,

– говорится в сообщении ВОЗ.

Какими будут шаги всемирных организаций в дальнейшем – пока неизвестно.

Вакарчук – не глава "Голоса"

Святослав Вакарчук заявил, что больше не будет главой партии "Голос". Такое решение сегодня приняла политическая сила на съезде.

Об этом Вакарчук больше не возглавляет партию "Голос"

Моя миссия – и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет во власть без идеи, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения,

– отметил Вакарчук в обращении.

Руководство партия передала Кире Рудык. Она первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Работала тестировщицей программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года – в TAIN Ukraine. Рудык входит в 100 самых успешных женщин Украины, и является операционным директором Ring Ukraine — украинского подразделения из 480 сотрудников международной IT-компании Ring.

Сам Вакарчук заявил, что будет лидером партии, будет ее развивать и не собирается уходить из политики.



Кира Рудык и Святослав Вакарчук / Фото пресс-службы "Голоса"

Медведчук ездил к Путину

Виктор Медведчук ездил в Кремль, где виделся со своим кумом Владимиром Путиным. Это уже не первый визит лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Кремль. В последний раз туда он ездил вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко весной 2019 года на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Обсудили там взаимодействие стран в рамках нормандского формата для решения "мирного процесса". Прозвучало из уст Медведчука в частности то, что Украина якобы "не стремится к миру".



Два кума встретились в Кремле / Фото Zik.ua

В "Слуге народа" уже отреагировали на такой визит "ОПЗЖ-цев". Лидер фракции Давид Арахамия заявил, что все, кто был в Москве, должны пройти карантин. Кроме того, их следует проверить представителям СБУ.

Почему поднялась шумиха? По состоянию на 11 марта в России зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Из них 17 являются гражданами России, еще двое – граждане Китая и один – Италии. А также никто не уполномочивал нардепов от "ОПЗЖ" встречаться с властью России и что-то обсуждать о мире на Донбассе.

Усик вскоре встретится с Чисорой

Следующим соперником украинского боксера Александра Усика станет британец Дерек Чисора. Бой проведут 23 мая в Лондоне. Информацию о дате поединка уже подтвердили оба промоутера украинца – Эдди Хирн и Александр Красюк.

Детально Усик – Чисора: официальная дата и место боя

Ранее Хирн заявлял, что бой Усика с Чисорой перенесли на несколько недель якобы из-за травмы локтя украинца. В то же время другой промоутер Красюк опроверг эту информацию. По его словам, это реабилитационный процесс, поэтому в команде украинца решили не рисковать.

Дерек Чисора ранее потерпел поражение от Виталия Кличко: британец проиграл украинцу единогласным решением судей. Впрочем, Чисора больше запомнился эпатажем: на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также боксер перед поединком плюнул водой в лицо Кличко.