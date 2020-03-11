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      Головні новини 11 березня: карантин в Україні і Вакарчук – не голова "Голосу"

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      Головні новини 11 березня / колаж 24 каналу

      ВООЗ визнала коронавірус пандемією. В Україні ввели карантин і скасували рейси в Італію. Святослав Вакарчук більше не голова партії "Голос". Віктор Медведчук їздив у Москву і бачився з Путіним, а Олександр Усик зустрінеться із британцем Чісорою вже у травні. Такими були головні новини 11 березня.

      Найважливіші новини в Україні та світі сьогодні, 10 березня:

      Карантин в Україні

      Уряд вирішив протидіяти коронавірусу до того, як він масово поширився в Україні. Кабінет Міністрів обмежив масові заходи і скасував навчання в школах, садочках, вишах. До 3 квітня не проводитимуть заходи на понад 200 осіб: змагання, концерти, вистави і мітинги. Заборона не стосується зібрань державної необхідності, як-от засідання Верховної та обласних рад.

      Нагадаємо, наразі є лише один підтверджений випадок на коронавірус – хворий чоловік із Чернівців, який мандрував Італією. Найближчі люди, з якими він контактував, зокрема дружина, не захворіли: аналізи показали негативний результат. 

      Також Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для усіх областей. Важливо додати і те, що до 1 червня заборонять експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення: масок, рукавиць і спецкостюмів.


      Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Україна повністю припинила авіасполучення з Італією: раніше таке ж рішення ухвалили приватні компанії Wizz air Ryanair. Надалі можуть скасувати і рейси до інших країн, де масштабне інфікування коронавірусом. Також Денис Шмигаль повідомив, що у майбутньому можуть обмежити пересування всередині України. Водночас він сподівається, що до таких кроків вдаватися не доведеться.

      Торкнеться карантин і закриття більшої частини Контрольно-перепускних пунктів: планують із 219 залишити відкритими 49. Однак, поки невідомо, коли саме це відбудеться.

      У Верховній Раді, до речі, вже ввели профілактику: при вході до парламенту поставлять дезінфектори. Депутатам рекомендують скасувати відрядження за межі України. 

      Пандемія коронавірусу

      Надзвичайно важливо ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу

      Всесвітня організація здоров'я 11 березня визнала, що коронавірус з епідемії переріс в пандемію, а це поширення хвороби у світових масштабах. Спричинено це тим, що за добу кількість хворих різко зросла від 114 тисяч інфікованих до 121-єї. Станом на вечір інфікованих кількість інфікованих збільшилася ще на понад 500 осіб. Тобто хворих у світі більше, ніж населення Ужгорода чи Євпаторії.

      Загалом від коронавірусу понад 4 тисячі осіб померли: з них три тисячі – у Китаї.

      Коли хвороба стає пандемією? Це відбувається тоді, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється в усьому світі. Тоді населення не має імунітету до вірусу, а також ефективних засобів лікування і профілактики: вакцини та медикаментів.

      Попередні випадки пандемій пов'язані зі спалахами вірусів грипу тварин. Серед інфекційних захворювань, які набирали масштабу пандемії: чума, холера, грип.

      У ВООЗ зазначили, що це вимушений крок

      Ми зробили висновок, що Коронавірус Covid-19 можна схарактеризувати як пандемію.
      Усі країни досі можуть змінити перебіг цієї пандемії. Але через бездіяльність багатьох країн ми змушені йти на цей крок,
      – йдеться в повідомленні ВООЗ.

      Якими будуть кроки всесвітніх організацій надалі – поки невідомо. 

      Вакарчук – не голова "Голосу"

      Святослав Вакарчук заявив, що більше не буде головою партії "Голос". Таке рішення сьогодні ухвалила політична сила на з'їзді.

      Про це Вакарчук більше не очолює партію "Голос"

      Моя місія – і далі приводити в політику нових чесних професійних людей із власним баченням і створювати політичну конкуренцію всім тим, хто йде до влади без візії, компетенції, власного бачення. А також боротись із тими, хто йде в політику для власного збагачення, 
      – зазначив Вакарчук у зверненні.

      Очільництво партія передала Кірі Рудик. Вона перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine. Рудик входить до 100 найуспішніших жінок України, і є операційною директоркою Ring Ukraine — українського підрозділу з 480 працівників міжнародної IT-компанії Ring. 

      Сам Вакарчук заявив, що буде лідером партії, буде її розвивати і не збирається йти з політики.


      Кіра Рудик і Святослав Вакарчук / Фото пресслужби "Голосу"

      Медведчук їздив до Путіна

      Віктор Медведчук їздив у Кремль, де бачився зі своїм кумом Володимиром Путіним. Це вже не перший візит голови партії "Опозиційна платформа – За життя" у Кремль. Востаннє туди він їздив разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойком навесні 2019 року на зустріч із тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

      Як це було Медведчук зустрівся з Путіним: говорили про нормандський формат

      Обговорили там взаємодію країн у рамках нормандського формату для вирішення "мирного процесу". Прозвучало з вуст Медведчука зокрема те, що Україна нібито "не прагне до миру".


      Два куми зустрілися у Кремлі / Фото Zik.ua

      У "Слузі народу" вже відреагували на такий візит "ОПЗЖ-ців". Лідер фракції Давид Арахамія заявив, що усі, хто був в Москві, мають пройти карантин. Крім того, їх слід перевірити представникам СБУ.

      У чому галас? Станом на 11 березня у Росії зареєстровано 20 випадків зараження. З них 17 є громадянами Росії, ще двоє – громадяни Китаю та один – Італії. А також ніхто не уповноважував нардепів від "ОПЗЖ" зустрічатися з владою Росії і щось обговорювати про мир на Донбасі.

      Усик невдовзі зустрінеться з Чісорою

      Наступним суперником українського боксера Олександра Усика стане британець Дерек Чісора. Бій проведуть 23 травня в Лондоні. Інформацію про дату поєдинку вже підтвердили обидва промоутери українця – Едді Хірн та Олександр Красюк.

      Детально Усик – Чісора: офіційна дата та місце бою

      Раніше Хірн заявляв, що бій Усика з Чісорою перенесли на декілька тижнів начебто через травму ліктя українця. Водночас інший промоутер Красюк спростував цю інформацію. За його словами, це реабілітаційний процес, тому в команді українця вирішили не ризикувати. 

      Дерек Чісора колись програв Віталію Кличку: британець програв українцю одноголосним рішення суддів. Втім, Чісора більше запам'ятався епатажем: на дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також боксер перед поєдинком плюнув водою в обличчя Кличка.

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Публікації Новини України Володимир Путін Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини політики Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук
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