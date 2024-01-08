Сегодня уже известно, что этап досудебного расследования завершился. А дело в отношении сотрудников военкомата в Тернополе передали в суд.

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В чем обвиняют представителей ТЦК

Теперь двух представителей ТЦК будут судить. Одному из них – солдату – гранотометчику инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести, пытки и незаконное лишение свободы человека. Другого военнослужащего – командира отделения охраны обвиняют в пытках и нанесении легких телесных повреждений.

В настоящее время оба мужчины находятся под ночным домашним арестом. Суд также отстранил их от занимаемых должностей.

Что натворили сотрудники военкомата

Ранее следствие установило, что обвиняемые совершили правонарушения 6 октября. Сначала солдат – гранометчик вместе с другими военными остановили гражданского для проверки документов. Когда они узнали, что мужчина – уроженец Мурманская, хотя и имеет гражданство Украины, предложили ему посетить ТЦК. Мужчина отказал, и тогда военнослужащие насильно запихнули его в авто, нанося удары.

Затем уже в помещении военкомата уроженца российского города, а также другого мобилизованного избили.

На видео, которое попало в соцсети, видно, как гранотометчик и командир отделения охраны избивают мужчин, лежащих на кровати.

Правоохранители впоследствии выяснили, что таким образом сотрудники военкомата пытались "убедить" мужчин пройти ВВК.

Справка : По данным следствия, мобилизованных "наказали" также за то, что они пытались избить дежурного и отобрать у него оружие.

Похожий инцидент произошел во Львовской области