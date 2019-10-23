Эксперт: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"

О газовых переговорах, газовом шантаже России и выгодных для Украины сценариях – в эксклюзивном интервью 24 каналу с энергетическим экспертом Михаилом Гончаром.

О том, как долго Украина готова держать газовое давление России на этот раз, чего стороны будут добиваться на переговорах и почему для Украины наилучший вариант – отсутствие контракта, 24 каналу рассказал руководитель Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

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Что известно о транзите российского газа через Украину?

Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому до 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.



Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией о транзите газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.



До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Между тем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

Один из ключевых рисков трехсторонних газовых переговоров, которые должны состояться 28 октября, насколько я понимаю, это повторение ситуации 2009 года. Тогда под давлением России, которая прекратила транзит газа, и европейских стран, Украина подписала максимально невыгодный для себя контракт.

Да. Сценарий россиян именно такой. Но ситуация сейчас кардинально отличается от ситуации 2009 года. Поэтому так не получится.

В чем разница, кроме того, что на этот раз уже все запаслись газом?

Это – принципиальный момент. Когда у вас есть запас газа, вы автоматически получаете запас политической прочности. Первое.

Второе. Мы не потребляем напрямую российский газ. 25 октября будет ровно четыре года, как "Нафтогаз" не покупает газ от "Газпрома" вообще. И как показали эти четыре года, мы прекрасно обходимся без российского газа. Это также говорит, что мы можем проявлять сопротивляемость настолько, насколько нам хватит запаса газа. Запаса нам хватит до конца отопительного сезона.

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То есть, до следующей зимы вопрос нехватки газа остро стоять не будет?

Да, абсолютно. Далее. Чтобы снова подписывать любые контракты с "Газпромом", нужно, чтобы "Газпром" выполнил решение Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу" почти 3 миллиардов долларов. Без этой выплаты подписание каких-либо контрактов с "Газпромом" не имеет смысла.

Почему?

Потому что "Газпром" не выполняет даже те положения контракта, которые он сам туда внес. Например, относительно рассмотрения спорных вопросов в Стокгольмском арбитраже. Это – контрактная позиция, зафиксированная в контракте. Она не выполняется "Газпромом", как и обязательства по транзиту через украинскую ГТС не менее 120 миллиардов кубометров газа, которое за 10 лет не выполнили ни разу. Какой смысл "Нафтогазу" идти на новые контракты с российским монополистом, если он не соблюдает этих контрактов? Сначала надо восстановить доверие. Это также должно быть аргументом для европейской стороны, если она будет давить на Украину.

Что известно о спорах "Нафтогаза" и "Газпрома"?

В марте 2019 года компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании РФ виновной в потере компанией активов из-за аннексии Крыма. Предварительно сумма компенсации оценивается в примерно 5 миллиардов долларов.



В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями. По результатам двух арбитражных споров между компаниями по поставке и транзиту газа, "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов.



21 марта "Газпром" обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа. Так же в начале марта в "Газпроме" предупредили о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.



В июле 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж второй иск против "Газпрома". Украинская компания требовала пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2013 года, также от российской стороны требовалось возмещение 12,5 миллиардов долларов. Российский "Газпром" в свою очередь подал иск о расторжении с "Нафтогазом" контракта на транзит. Стокгольмский арбитраж объединил оба иска в одно дело.

А европейская сторона будет давить?

Будет. Хотя сейчас ситуация уникальна. Пока мы сохраняем наработанную во время прошлой встречи солидарную позицию Европы и Украины. Но это имеет место, пока еще работает старая команда Европейской комиссии. Именно вице-президент Европейской Комиссии Маруш Шефчович встал на солидарную с Украиной позицию, поскольку мы являемся страной, стороной соглашения об Ассоциации с ЕС, а не Россия и мы имплементируем Третий энергопакет. Солидарная позиция в этом случае вполне логична.

С 1 ноября этого года новая команда ЕК еще не приступит к работе, как это планировалось. Россияне делали ставку на то, что состоится еще одна встреча в трехстороннем формате с этим составом ЕК в переговорной группе, а затем появятся новые лица, которых они смогут убедить или изменить подходы, или вернуться к старым подходам давления на Украину, чтобы она в любом случае подписала контракт на российских условиях.

Думаю, эта встреча вряд и закончится чем-то результативным. Скорее всего, стороны "договорятся дальше договариваться". Российская сторона, скорее всего, будет пытаться перенести следующую встречу где-то на декабрь.

То есть, они максимально тянуть время?

Да. Чтобы уже где-то накануне нового года сказать: "Видите, мы предупреждали, что никакого транзитного контракта нету, Украина проявляет неконструктивную позицию. Нету контракта – нету транзита".

У украинской стороны хватит силы и стойкости, чтобы выдержать позицию и не поддаться на российский шантаж?

Если говорить о корпоративной составляющей украинской команды, которая, на мой взгляд, является важнейшей, то да. Потому что контракт подписывать будет не правительство Украины, а оператор украинской ГТС. Корпоративная составляющая у нашей команды является очень важной. Они к этому шли все последние годы. Успешное рассмотрение в Стокгольмском арбитраже является подтверждением этого. Позиция россиян становится все более откровенно наглой.

Это заметно?

Да. Они на прошлой встрече говорили о том, что подписание контракта возможно на европейских началах, но, по их словам, Украина все равно не справится с лицензированием нового оператора. Сейчас они выдвинули на первую позицию требование, что "Нафтогаз" должен подписать договор купли-продажи. Мол, чем больше мы будем покупать российского газа напрямую, тем больше мы будем осуществлять транзит. Они рассчитывают на то, что обновленная украинская власть согласится на такую ​​же операцию, которую она провела с восстановлением импорта российской электроэнергии. Но, все же, я со сдержанным оптимизмом смотрю на переговоры 28 октября.

Почему?

"Нафтогаз" не просто сидит в глухой обороне. Он использует методы активной обороны. Подает новые иски против "Газпрома" в арбитраж, они заставляют "Газпром" не только нервничать, но и обороняться. "Газпром" впервые проигрывает такую ​​беспрецедентно большую сумму.

В заключение: политическая позиция, которая должна была быть выражена на уровне или СНБО, или президента: нужно настаивать, что ни о каком восстановлении закупок газа напрямую от России не может быть и речи, пока Россия не убралась с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тогда все вопросы автоматически снимаются. Аргументы у украинской стороны есть. Они сильные и серьезные. С другой стороны, мы должны быть готовы, что с европейской стороны на нас тоже может оказываться давление. Особенно, если учесть, насколько настойчиво ведущие европейские страны проталкивают "Северный поток-2". Нужно надеяться на лучший вариант, но быть готовым к худшему и ничем не уступать. Мы для этого имеем достаточный запас прочности.

Вообще сейчас, какое газовое соглашение для Украины было бы выгодным?

Для нас самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом". Объясняю: если бы европейская сторона в лице европейских компаний, которые являются традиционными клиентами "Газпрома", по настоянию Еврокомиссии согласилась бы перенести пункты сдачи-приемки газа с западной на восточную границу Украины, то контракт нам бы не понадобился в принципе.

То есть?

У нас просто была бы серия контрактов на транспортировку газа через украинскую ГТС для европейских потребителей, купивших газ у "Газпрома" и физически приняли его на российско-украинской границе. Все. Тогда мы не будем иметь никаких дел с "Газпромом", только с его клиентами. Это было бы лучше, потому что мы фактически уже является частью европейского газового пространства.

Еврокомиссия принципиально не против такого подхода. Но указывает на то, что не они закупают газ у Газпрома, а европейские компании. А компании – против такого переноса. Они ничего не хотят менять, их устраивает такой статус-кво.

Такой вариант может быть реализован?

Cкорее всего, так не произойдет. "Нафтогаз" готов пойти на определенные уступки, в том контексте, что если будут подписываться какие-то новые контракты с "Газпромом", то они должны быть подписаны на новых условиях. Вопрос в том, что Россия не хочет менять позицию, там считают, что компромиссы нужны слабым. Поэтому мы можем предлагать сколько угодно компромиссов, но эффекта не будет иметь – "Газпром" будет проталкивать свое.

На этих переговорах "Нафтогаз" будет настаивать на своем. Что это должен быть 10-летний контракт с минимальным объемом транзита 70 миллиардов кубометров. Это тот минимальный уровень, при котором система работает и не становится убыточной. Дополнительно еще 30 миллиардов могут быть протранзитированы, в случае возникновения необходимости. Вот это и есть тот минимальный компромиссный вариант, который "Нафтогаз" уже предложил.

Украина имеет еще одну точку сопротивляемости – договоренность с американцами о поставках сжиженного газа через польский терминал. Эти поставки не будут иметь для нас решающее значение, но они покажут, что это – дополнительный вариант диверсификации, который повысит наш уровень сопротивления российским "хотелкам".

Подытоживая: даже если с 1 января Россия прекратит транзит газа, ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы хватило политической воли не подписывать невыгодный контракт?

Да.

До 2020 года мы продержимся. А что будет потом, когда запустят "Северный поток-2"?

В 2020 году "Газпром" еще ничего не запустит. Зарыть и уложить трубу на дно моря – это еще не значит прокачать по этой трубе 55 миллиардов кубометров газа. Нужно еще пару лет, чтобы привести эту трубу в рабочее состояние. Кроме того, даже если они достроят трубу к Балтийскому побережью, куда дальше газ пойдет? Пока не появится газопровод Eugal, сухопутное ответвление, которое поведет газ дальше, российский газ никому не будет нужен. Срок завершения работ по газопроводу Eugal – декабрь 2020 года. Это – завершение строительных работ. В лучшем случае в 2021 году он будет доведен до ума. Но это тоже не все...

Что известно о газопроводе Eugal?

Он является продолжением "Северного потока-2". Нужен для поставок газа в центральный газовый хаб ЕС у города Баумгартен. Трубы этого газопровода укладываются вдоль уже существующей нитки газопровода OPAL – сухопутного участка первой очереди "Северного потока". Общая длина Eugal от Балтийского моря до границы с Чехией составит примерно 480 км.



Планируется, что примерно 80% газа, который будет поставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам Eugal транзитом в сторону Чехии, а оттуда – на австрийский газовый хаб Баумгартен. Остальные 20% – ответвлениями в Германию.

Европейские структуры сейчас усложнили использование "Северного потока-2". Европейский суд вернул назад норму, согласно которой существующий уже "Северный поток-1" может использоваться лишь на 50% своей мощности. При таком пятидесятипроцентном использовании обоих "Потоков", у нас уровень транзита останется на существующем уровне. Но если россиянам удастся коррумпировать европейский истеблишмент и защита европейских потребителей больше не будет в приоритете, то наш объем транзита упадет примерно до 15 миллиардов кубометров в год.