Главными темами мероприятия были операции и миссии под эгидой НАТО, а также современные вызовы безопасности, стоящие перед этой организацией. Военные руководители обменялись мнениями и выводами относительно участия в миротворческой миссии в Афганистане.

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Кроме того, участники Военного Комитета обсудили практические аспекты в рамках стратегической программы НАТО – 2030. Министры обороны отметили, что геополитическая ситуация в мире нестабильна, поэтому необходимо идти в ногу с технологическим прогрессом, который больше всего влияет на ведение войн.

НАТО 70 лет получает вызовы безопасности

Непрерывное технологическое развитие создает как новые возможности, так и вызовы безопасности. Кое-где они способны остановить работу государственных структур и подорвать системы обороны стран.

Противостоять таким угрозам возможно только не менее технологическими средствами. Уже более 70 лет НАТО остается на передовой технологических инноваций.

Альянс поддерживает научные исследования и способствует разработкам, которые гарантируют безопасность всем союзникам и партнерам от беспилотников – до подводных роботов, которые можно использовать не только для военных, но и гражданских нужд.

Почему оружие – последний аргумент

В Великобритании есть полигон Солсбери-Плейн, где военные Объединенных сил быстрого реагирования НАТО отрабатывают элементы боевого применения подразделений. Условия там максимально приближены к реальным. С огневых позиций снаряды точно попадают в цель.

Подразделения армий союзников регулярно совершенствуют вопрос совместимости. Обучение традиционно проводят на обычном полигоне одной из стран НАТО.

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Оружие, как инструмент обеспечения мира и безопасности, является последним аргументом. Научные разработки и изобретения – это то, на что делает упор Североатлантический Альянс. Передовые технологии, которые пытается применять НАТО, способны спасать жизни людей, улучшать экологическую ситуацию в мире, экономить энергоресурсы.

В чем особенность военных учений

Британский корабль SD Northern River может почти зависнуть на воде возле побережья Турции. Несмотря на сильное течение судно удерживает система стабилизации. Только корабль сдвинется с курса, электроника и винты вернут его в нужное положение.

"Мы контролируем положение, поэтому можем двигаться с точной скоростью, точным курсом, а также содержаться в пределах одного метра от желаемой позиции," – сказал командующий корабля Эндрю Макбит.



Эндрю Макбит / Скриншот с видео

На регулярной тренировочной операции экипаж получил сигнал тревоги – в открытом море пошла на дно подводная лодка. Определив координаты субмарины, корабль отправился на помощь. На его борту оборудование, способное выявить аварийный объект и спасти экипаж.

"Это не военные учения. Мы отрабатываем спасение людей. Для нас важно наше братство. Для нас важно быть здесь и быть готовыми спасать жизни", – объяснил коммандос военно-морских сил Италии Геннаро Виталиано.

Как спасают людей с затонувших лодок

На подводную разведку с борта корабля спустили глубоководный аппарат "Немо". Он должен осмотреть корпус субмарины, которая потерпела крушение, оценить ущерб и подготовиться к спасательной операции.

Имеем систему вмешательства. Это дистанционно управляемый аппарат. А еще подводная лодка, что спускается на глубины для спасения людей и систему для их эвакуации,

– отметил руководитель программы НАТО по спасению подводных лодок Ян Дункан.

Внутри рубки британского корабля электронные приборы, мониторы и датчики. Именно оттуда военные НАТО пристально следят за курсом и действиями "Немо". Табло на экране показывает глубину и дистанцию ​​до затонувшей субмарины.

Подводный аппарат способен работать на глубинах до более 600 метров примерно 96 часов. Как только "Немо" завершает осмотр, к затонувшей лодке пристыковывается спасательный батискаф.

"Аппарат спускают на подводную лодку, там он пристыковывается. Мы сливаем воду, чтобы убедиться, что есть гидростатическое давление. Оно необходимо, чтобы удерживать аппарат на подводной лодке", – сказал Дункан.

Какие возможности имеет система спасения

Когда экипаж оставляет затонувшую субмарину через люк, его доставляют в спасательный отсек. Такую систему экстренного спасения экипажа подводных лодок в 2011 году основали 3 страны НАТО:

Франция;

Великобритания;

Норвегия.

На данный момент в рамках программы усилия координируют все союзники и иногда партнеры Альянса.

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"Система спасения подводных лодок НАТО уникальна. Это крупнейшая в мире система эвакуации под давлением. Она рассчитана на спасение 500 человек на расстоянии до 600 метров в условиях атмосферного давления 6 баров", – отметил Дункан.

Спасательную операцию можно развернуть в течение 72 часов после получения сигнала тревоги – в любой точке Мирового океана, за исключением районов с ледовым покровом. В кратчайшие сроки аппараты со спасательной системой могут окунуться и отправиться к месту аварии.

Правила, которые действуют под водой

Экипаж субмарины направляет сигнал тревоги с помощью универсальной системы связи под водой. Она подобна той, которую применяют для всех современных гаджетов.

Телефоны, ноутбуки, телевизоры способны поддерживать связь и обмениваться данными друг с другом и со своими владельцам через радиосигналы. Каждое устройство принимает трансляцию на той или иной частоте благодаря системе стандартов. Радиочастотный спектр разделен, поэтому сигналы не смешиваются и попадают в нужное место.

Такие же правила действуют и под водой. Огромное количество подводных лодок, исследовательских судов, роботов и датчиков должны держать контакт, но под водой технологии, которым пользуемся на земле, не работают.

Принцип работы связи

Выход нашли ученые НАТО. Команда Центра морских исследований и экспериментов Альянса в Италии предложила новый стандарт подводной связи. Ее активно используют уже более 4 лет.

До сих пор не существовало стандартов цифровой подводной связи. В этом плане НАТО является лидером, поскольку Альянс первым предложил систему для обмена данными под водой,

– отметил руководитель проекта по подводным коммуникациям Жоао Алвеш.

Что обеспечивает обмен данными для подводных устройств

Новый стандарт назвали "Янусом" в честь древнеримского бога, покровителя начала и конца. Эта система разделяет диапазон возможных частот подводной связи и позволяет всем устройствам общаться между собой.

"Если каждый будет общаться на разных языках, невозможно будет найти общий язык и достичь консенсуса. Мы попытались проложить путь к будущему подводному интернету, где датчики, беспилотные транспортные средства и экипаж лодок могли бы общаться и сотрудничать", – рассказал Алвеш.



Команда Центра морских исследований и экспериментов Альянса в Италии предложила новый стандарт подводной связи / Скриншот с видео

"Янус" обеспечивает обмен данными для различных подводных устройств. Универсальная частота – 11 с половиной килогерц. Через нее любой объект может сообщить о себе и включиться в общую сеть.

Как только 2 корабля или робота установят между собой контакт, то смогут переключиться на любую другую удобную частоту: более высокую – для быстрого обмена данными или более низкую, что позволяет обмениваться сигналами на больших расстояниях, экономя энергию.

Почему "Янус" похож на английский язык

Разработчики сравнивают "Янус" с английским языком – универсальным для общения в любой точке мира. Познакомившись, иностранцы начинают общаться на английском, но когда выясняют, что для каждого родной, например, итальянский, – переходят на него.

Ученые уверяют: такую связь можно использовать и в гражданской жизни. Например, чтобы вовремя предотвратить и оперативно преодолеть последствия аварий вблизи морских платформ по добыче нефти, при охране портов и инфраструктуры, для научных исследований или поисково-спасательных операций.

Полный выпуск "Фактор безопасности" об обеспечении безопасности под водой и на суше: смотрите видео