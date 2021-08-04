Защита парламентария требует признать заключение врачей о состоянии наркотического опьянения недействительным.
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Юрченко через суд доказывает, что не был пьян
Нардеп через суд пытается доказать, что 8 июля в ДТП во Львове был полностью трезв.
Его юристы утверждают, что Юрченко сделали быстрый тест на наркотики, и он якобы не является точным, а еще – несертифицированный и якобы не годный по срокам.
Сам же "экс-слуга" говорит, что получил отрицательный тест во львовской клинике. Однако журналистам его результаты отказался показать.
У меня 5 результатов различных клиник, у меня есть решение, исследования полиграфа о том, что я не употреблял никаких наркотиков,
– подчеркнул нардеп.
Он также выразил уверенность, что "суд на следующем заседании вынесет законное решение".
ДТП с участием Юрченко: что известно
- Нардеп 8 июля во Львове на своем автомобиле Mustang наехал на Volkswagen Jetta, а потом с кулаками набросился на пострадавшего водителя.
- Медэкспертиза показала, что Юрченко на момент ДТП находился под наркотиками.
- В то же время сам внефракционный парламентарий обвинил медиков в том, что они якобы сфальсифицировали результаты экспертизы.