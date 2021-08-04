Защита парламентария требует признать заключение врачей о состоянии наркотического опьянения недействительным.

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Юрченко через суд доказывает, что не был пьян

Нардеп через суд пытается доказать, что 8 июля в ДТП во Львове был полностью трезв.

Его юристы утверждают, что Юрченко сделали быстрый тест на наркотики, и он якобы не является точным, а еще – несертифицированный и якобы не годный по срокам.

Сам же "экс-слуга" говорит, что получил отрицательный тест во львовской клинике. Однако журналистам его результаты отказался показать.

У меня 5 результатов различных клиник, у меня есть решение, исследования полиграфа о том, что я не употреблял никаких наркотиков,

– подчеркнул нардеп.

Он также выразил уверенность, что "суд на следующем заседании вынесет законное решение".

ДТП с участием Юрченко: что известно

Нардеп 8 июля во Львове на своем автомобиле Mustang наехал на Volkswagen Jetta, а потом с кулаками набросился на пострадавшего водителя.

Медэкспертиза показала, что Юрченко на момент ДТП находился под наркотиками.

В то же время сам внефракционный парламентарий обвинил медиков в том, что они якобы сфальсифицировали результаты экспертизы.

Важно! Это не первый скандал, в который попал Юрченко. Его также подозревают в получении взятки и подстрекательстве к повторному. Из-за этого депутата исключили из фракции "Слуга народа".